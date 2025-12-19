Google: Gemini Home arriva velocemente, disponibile in 24 ore

Come ben sapete, dopo aver aggiornato tutte le proprie applicazioni per smartphone ora Google si sta impegnando a integrare l’intelligenza artificiale all’interno dei propri dispositivi audio, stiamo parlando di tutti gli assistenti vocali che molto presto assisteranno allo switch da Google assistant a Gemini for home, un cambiamento ovviamente molto atteso che tanti utenti desiderano sperimentare il prima possibile.

Google è consapevole che gli utenti non vedono l’ora di poter mettere le mani su questa nuova versione del proprio assistente adattato a questa tipologia di dispositivi, fino a questo momento infatti Gemini for Home è accessibile solo tramite invito che si riceve dopo essersi iscritti al programma di test, questo invito arriva dopo un certo periodo di tempo e non a tutti gli utenti.

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Google accelera

Google, però, consapevole del desiderio di tutti i propri utenti, fidati ha deciso di aprire il programma di test e ora chiunque si iscriverà riceverà l’invito al massimo entro 24 ore dalla propria sottoscrizione, in questo modo sarà possibile ricevere la nuova versione dell’assistente vocale potenziata dall’intelligenza artificiale in breve tempo, in questo modo Google punta a aumentare il tasso di gradimento del proprio assistente vocale.

Ricordiamo che quest’ultimo verrà reso disponibile su tutti i dispositivi ritenuti compatibili con le sue funzioni ma che non necessariamente devono essere in grado di eseguire un software potente, l’assistente infatti viene comunque eseguito in cloud sui server Google, per quanto riguarda i dispositivi che consentiranno il pieno accesso a tutte le funzionalità di Gemini for home, questi ultimi sono i seguenti:

Google Nest Hub (2ª gen.)

Google Nest Audio

Google Nest Mini (2ª gen.)

Google Nest Hub Max

Tutto ciò, purtroppo, però almeno per il momento riguarda solo il mercato americano, non sappiamo ancora quando il tutto si sbloccherà anche per il mercato europeo, probabilmente servirà a attendere l’arrivo del 2026.