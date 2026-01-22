Google Chrome: in arrivo in beta una funzione attesissima

Tempo fa avevamo parlato dell’arrivo all’interno del canale Canary di Google Chrome di una funzionalità in fase di test davvero molto richiesta da tutta la community, stiamo parlando della possibilità di organizzare e impilare le schede verticalmente e lateralmente a sinistra, una funzionalità di layout trovata utile da moltissimi utenti che ovviamente vedono in questa possibilità un maggiore ordine all’interno della propria schermata.

Dopo alcuni mesi questa funzionalità sembra essere molto più vicina al rilascio rispetto al passato dal momento che è arrivata finalmente all’interno del canale beta standard, segnale che il rilascio ufficiale non è più così lontano.

Arrivano le schede verticali

La visualizzazione delle schede in verticale è una funzionalità che gli utenti stanno aspettando da davvero tanto tempo, ma che finalmente sembra essere in procinto di arrivare all’interno della versione desktop di Google Chrome, una volta attivata dunque i TAB delle schede verranno visualizzati lateralmente e impilati uno sull’altro, le segnalazioni in rete dell’arrivo di questa funzionalità stanno aumentando giorno dopo giorno e tra l’altro viene spiegato anche come attivarla se si dispone della versione 145 del browser, per farlo infatti basta recarsi all’indirizzo chrome://flags/#vertical-tabs cercare il flag sperimentale “vertical tabs” e poi spostare l’impostazione su Enabled, dopodiché basterà riavviare il browser, cliccare con il pulsante destro del mouse sulla barra delle schede e scegliere l’impostazione “sposta schede di lato”.

Una volta fatto, dunque tutte le schede verranno spostate lateralmente e tra l’altro sarà possibile anche ridimensionarle fino a trasformarle in semplici icone che ovviamente saranno quelle dei siti Internet aperti all’interno di quelle schede, queste ultime tra l’altro potranno essere organizzate esattamente come facciamo quando sono verticale.

Si tratta di una funzionalità cui Google sta lavorando ormai da diverso tempo e che dunque visto l’arrivo in beta così completo probabilmente non tarderà ad arrivare anche a livello globale nel corso delle prossime settimane, non rimane che attendere.