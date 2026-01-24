Gioca al FantaSanremo con 1Mobile, in palio diversi premi e voucher

1Mobile si conferma tra gli operatori telefonici con maggiore attenzione nei confronti delle esigenze degli utenti, soprattutto di quelle dei più giovani. Oltre alle solite promozioni telefoniche mobili, 1Mobile pensa anche a delle iniziative fantastiche che potrebbero invogliare gli utenti a sottoscrivere tariffe e attivare la Sim con il gestore.

In particolare, con l’arrivo del Festival di Sanremo, evento tanto atteso dagli italiani, 1Mobile ha ben pensato di lanciare un’iniziativa legata a questo festival, che potrebbe portare vantaggi e premi ai clienti. In particolare, sarà possibile creare una squadra per il FantaSanremo per la lega 1Mobile.

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1Mobile, come vincere dei premi con il FantaSanremo

Il FantaSanremo è un gioco online nato nel 2020 e che è letteralmente diventato un vero e proprio fenomeno in Italia. Si tratta di un gioco ispirato al più famoso fantacalcio, dove ogni giocatore può creare una propria squadra scegliendo tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo. Durante le serate del festival canoro, gli artisti potranno far guadagnare o perdere punti agli utenti, con le azioni che verranno svolte sia sul palco che fuori.

1Mobile permetterà ai propri clienti di partecipare al FantaSanremo, creando una propria squadra e iscrivendola alla lega 1Mobile. Una volta che il festival sarà terminato, in base alla classifica generale, i 20 utenti che avranno raggiunto le prime posizioni avranno diritto a dei premi.

Nello specifico, il primo classificato avrà diritto a due anni di abbonamento 1Mobile e un voucher su TicketOne da 200 €. Il secondo classificato riceverà un anno di abbonamento 1Mobile e un voucher su TicketOne da 150 €. Il terzo classificato avrà invece diritto a nove mesi di abbonamento 1Mobile e un voucher su TicketOne da 100 €, e così via.

In caso di vittoria, il premio si può riscuotere sottoforma di credito omaggio sul numero 1Mobile. E nel caso vinca un utente che ancora non è in possesso di una Sim 1Mobile, la si potrà attivarne una in quel momento.