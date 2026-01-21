Gemini: modificati i criteri per calcolare i limiti di utilizzo di Gemini

Se siete soliti utilizzare come intelligenza artificiale e di riferimento Gemini, dovete sapere che sono probabilmente in arrivo delle novità direttamente dal mercato statunitense che potrebbero dunque presto sbarcare anche all’interno del mercato europeo e quindi in Italia, queste novità riguardano tutti coloro che sono abbonati ad un piano di intelligenza artificiale come il piano Google AI Pro o Google AI Ultra.

Fino a questo momento, infatti, Google all’interno dei propri piani metteva a disposizione la possibilità di accedere a un determinato numero di prompt al giorno equivalenti a 100 per i piani Pro e 500 per i piani Ultra, entrambi condivisi nell’arco delle 24 ore.

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In USA si cambia

A quanto pare, Google non è rimasta insensibile alle richieste dei propri utenti e finalmente ha deciso di applicare un cambiamento in merito il criterio di calcolo dei limiti per l’utilizzo dei piani di abbonamento, d’ora in avanti infatti il numero di prompt sarà completamente indipendente per le varie modalità di Google dunque saranno diversificati per l’utilizzo dei modelli Veloce, Ragionamento e Pro.

Nello specifico, coloro che sono abbonati al abbonamento plus avranno a disposizione 30 prompt al giorno con Google Gemini Pro e 90 prompt al giorno con il modello Ragionamento, coloro che invece sono abbonati al piano pro avranno a disposizione 100 prompt per il modello Pro e 300 prompt per il modello Ragionamento e in ultimo gli abbonati al piano ultra avranno a disposizione 500 prompt per il modello Pro e 1500 prompt per il modello Ragionamento, il modello veloce invece rimane disponibile senza limiti, indipendentemente dal piano che avete a disposizione.

Ci teniamo a sottolineare, però che attualmente la pagina di supporto di Gemini per quanto riguarda i piani di abbonamento qui in Italia non mostra cambiamenti, segnale che questo switch attualmente potrebbe essere disponibile solo in America e solo in futuro potrebbe essere esteso al mercato internazionale, non rimane dunque che attendere per capire cosa accadrà.