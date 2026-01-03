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FUORITUTTO Unieuro: ti aspettano sconti da paura su tutto il tech

Unieuro offre una selezione che conquista e sorprende. Scopri un nuovo modo di vivere lo shopping con stile.

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
unieuro

L’aria da Unieuro ha un ché di diverso, tutto è più frizzante. Lo store propone un nuovo FUORITUTTO, un’iniziativa trasforma il modo in cui viviamo lo shopping. Il volantino non è mai stato tanto ricco di tecnologia e design, tanto da far salire alle stelle la voglia di avere qualcosa di nuovo. Lo store firma una selezione capace di conquistare, mescolando innovazione e divertimento. Ogni corsia, e pagina online, suggerisce un’idea diversa, ogni angolo regala una sorpresa, uno sconto inaspettato.

La proposta coinvolge tutta la casa, il tempo libero e la passione per i dispositivi più apprezzati, con un ritmo leggero che rende l’esperienza piacevole. Unieuro punta su una comunicazione fresca, che valorizza il piacere di scegliere e confrontare, lasciando spazio alla curiosità. Il FUORITUTTO diventa così un’occasione brillante per sorridere davanti a marchi iconici e soluzioni apprezzate, in un clima gioioso che invita a esplorare con libertà e leggerezza, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla qualità e sul divertimento.

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Offerte iconiche da non perdere

Nel cuore del FUORITUTTO Unieuro spiccano proposte molto attese: l’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento al prezzo eccezionale di 349 euro porta eleganza e versatilità, mentre l’Apple iPhone 17 256GB Nero a 929 euro aggiunge carattere e potenza. L’Apple Alimentatore USB-C da 20W è inoltre a 25 euro affiancato dall’Apple Pencil USB-C a 85 euro e dall’Apple Watch Series 11 GPS al costo imperdibile di 419 euro. Per il divertimento digitale, la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi a 549,90 euro ed anche la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro regalano momenti spensierati. In casa trovano spazio il Dyson Airwrap i.d. Amber Silk Lisci e Mossi alla bellezza di appena  499 euro e il Dyson Aspirapolvere V8 Advance a 279 euro, mentre il Samsung Galaxy Tab A9+ a 169,99 euro chiude la proposta di Unieuro.

volantino unieuro
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