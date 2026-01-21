Feder Mobile spiazza, due mesi GRATIS con questa offerta

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di riproporre una delle sue super promozioni. Si tratta della promo che permette di ricevere ben due mesi di rinnovo in omaggio. Tuttavia, rispetto a quanto fatto in passato, ora la promozione sarà valida solo per chi attiverà l’offerta mobile denominata Feder Flash 150.

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Feder Mobile, ritornano due mesi di rinnovo gratis con l’offerta Feder Flash 150

Con la super offerta Feder Flash 150 gli utenti potranno usufruire di ben due mesi di rinnovo gratis. Questo è quello che ha da poco deciso l’operatore virtuale Feder Mobile, dato che ha fatto ritornare la sua promozione di rilievo. Come già accennato in apertura, però, la promo in questione sarà disponibile solo per chi attiverà questa offerta.

Con Feder Flash 150, in particolare, gli utenti potranno avere accesso ogni mese ad un bundle con fino a 150 GB di traffico dati. Il bundle comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese.

L’operatore continuerà comunque a proporre anche altre offerte di rilievo, anche se non avranno due mesi di rinnovo gratuiti. Tra queste offerte, spiccano le seguenti: