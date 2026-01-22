Fastweb Mobile Pro: l’offerta 5G da 250GB punta su velocità e servizi premium

Fastweb torna sul mercato con la proposta Mobile Pro. Parliamo di un piano pensato per utenti che cercano grandi quantità di traffico dati, prestazioni elevate e servizi accessori utili nella vita di tutti i giorni. L’offerta prevede 250GB di traffico dati mensile. Sono poi inclusi minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e l’accesso alla rete 5G nelle aree coperte, con velocità teoriche che possono arrivare fino a 2 Gbps. Il costo è fissato a 11,95 euro al mese. È previsto però un contributo iniziale per SIM o eSIM di 10 euro. La spedizione è gratuita.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il roaming europeo. Fastweb include 20GB previsti dal regolamento UE, a cui si aggiungono 25GB extra offerti dall’operatore, portando il totale utilizzabile all’estero fino a 45GB mensili. Ciò rende Mobile Pro una soluzione adatta anche a chi viaggia spesso per lavoro o studio e vuole evitare costi aggiuntivi. A completare il pacchetto troviamo il WiFi Calling. Ovvero una funzione sempre più richiesta che permette di effettuare chiamate tramite rete Wi-Fi anche in zone con segnale mobile debole o assente.

Fastweb ha puntato anche sulla semplicità di attivazione. È possibile completare l’intera procedura online tramite SPID o CIE, riducendo tempi e passaggi burocratici. In alternativa resta disponibile il riconoscimento video. Invece, la compatibilità con eSIM consente di evitare la SIM fisica sui dispositivi supportati.

Fastweb tra sostenibilità, bundle e servizi digitali

Mobile Pro non è solo una questione di giga e velocità. Fastweb sottolinea il proprio impegno ambientale attraverso l’uso di ecoSIM realizzate con materiali riciclati e l’obiettivo Net Zero Carbon al 2035, che prevede una riduzione delle emissioni fino al 90%. A questo si affianca l’iniziativa Fastweb Dona, con investimenti dedicati a progetti ambientali. Questi elementi contribuiscono a rafforzare l’immagine del brand come operatore attento non solo alla tecnologia, ma anche all’impatto sociale.

Un altro punto di forza è l’integrazione con l’offerta Fastweb Casa. Chi abbina Mobile Pro a una linea fissa può ottenere giga illimitati sulla SIM e uno sconto sul canone della connessione domestica. Questa strategia di convergenza fisso-mobile mira a fidelizzare i clienti e a costruire un ecosistema unico, gestibile tramite l’app MyFastweb, che consente di monitorare consumi, fatture e servizi attivi da un’unica interfaccia.

Non mancano poi le opzioni extra. FastwebUP Plus Mobile propone vantaggi su viaggi, fitness, cinema e shopping, mentre Fastweb-Protect offre strumenti di sicurezza digitale e una copertura assicurativa contro le frodi online. Si tratta di servizi opzionali, ma rappresentano un valore aggiunto per chi cerca un pacchetto più completo. In sintesi, con Mobile Pro l’ operatore punta a posizionarsi come brand premium accessibile, combinando rete 5G, roaming potenziato, servizi digitali e attenzione alla sostenibilità.