Fastweb Casa FWA, la rete che porta Internet veloce anche dove la fibra non arriva

Con Fastweb Casa FWA, l’operatore rafforza la propria strategia per portare una connessione stabile e veloce anche nelle aree non raggiunte dalla fibra ottica tradizionale. L’offerta si propone di superare i limiti geografici che ancora oggi condizionano l’accesso a Internet in molte zone del Paese, senza rinunciare a prestazioni adeguate a un utilizzo moderno della rete. A 24,95€ al mese, CasaFWA propone traffico illimitato con velocità fino a 300MB al secondo ed un pacchetto pensato per semplificare l’esperienza dell’utente fin dal primo giorno.

Uno degli elementi centrali della promo è l’installazione inclusa, che prevede il posizionamento di una piccola antenna esterna, discreta e poco invasiva, generalmente collocata su balcone o tetto. Questa antenna dialoga con l’Internet Box NeXXt One, fornito senza costi aggiuntivi, che integra Wi-Fi 6 di ultima generazione per garantire copertura uniforme e prestazioni stabili in tutta la casa. Tale soluzione è pensata per chi lavora da remoto, per le famiglie con più dispositivi connessi contemporaneamente o per chi utilizza lo streaming come principale forma di intrattenimento.

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Libertà, servizi inclusi e visione a lungo termine Fastweb

. L’offerta si inserisce in una visione più ampia che unisce tecnologia, sostenibilità e formazione. Da un lato, l’assenza di vincoli contrattuali consente all’utente di disdire in qualsiasi momento, mantenendo una flessibilità che oggi rappresenta un valore sempre più richiesto. Dall’altro, Fastweb integra servizi extra come l’accesso gratuito ai corsi della FastwebDigital Academy, una piattaforma formativa che punta a diffondere competenze digitali utili nel mercato del lavoro contemporaneo.

Sul fronte della sicurezza, l’Internet Box NeXXt One offre una protezione di base contro virus, malware e tentativi di phishing per tutti i dispositivi collegati alla rete domestica, riducendo la necessità di soluzioni esterne complesse. Per chi desidera un livello ulteriore di tutela, è disponibile l’opzione Fastweb Protect, che amplia la protezione includendo strumenti dedicati all’identità digitale e una copertura assicurativa contro le frodi online. Anche in questo caso, la logica è quella della modularità. Il cliente può scegliere se aggiungere o meno il servizio, mantenendo il controllo sui costi.

Non meno rilevante è l’impegno ambientale dichiarato da Fastweb, che con l’obiettivo Net Zero Carbon al 2035 e iniziative di investimento per il pianeta, inserisce l’offerta Casa FWA all’interno di una strategia più responsabile. Insomma, l’operatore italiano si propone come una soluzione concreta per colmare le distanze digitali, offrendo velocità, semplicità e una visione che guarda oltre il singolo abbonamento.