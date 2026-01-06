Expert: ti aspetta nel volantino un nuovissimo FUORI TUTTO

Entrare nello store Expert è pura magia. Le promozioni sono tante, irresistibili, dai prezzi stracciati e su tantissimi device diversi. È semplice lasciarsi rapire dai costi bassi, perché ogni proposta appare come un invito ad acquistare e a portare a casa qualcosa che si voleva da tempo. Dai grandi schermi agli elettrodomestici, passando per console e smartphone, l’assortimento è impressionante e ricchissimo. Expert riesce a superare qualsiasi altro store, è come una fata madrina ma tutta tech, che avvera i desideri e lascia soddisfatti. Pronto a scoprire il meglio della tecnologia in sconto? Pronto a mettere mano al portafogli?

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Offerte top per ogni casa

Nel panorama delle promozioni Expert spicca l’HISENSE Smart TV 43″ 4K, proposto a 229 euro, perfetto per esaltare immagini definite e colori intensi. Lo spazio dedicato allo studio e allo svago digitale ospita l’ACER Notebook Aspire Go 15 AG15-71P-58EA al prezzo top di 499 euro, mentre il divertimento condiviso prende forma con la NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro. La telefonia di fascia alta trova espressione nell’APPLE iPhone 15 128GB nero al costo wow di appena 599,90 euro, sintesi di stile e prestazioni equilibrate.

Per gli ambienti domestici emergono la CANDY Cy12erkit compatta ora all’incredibile costo di appena 349 euro e la HAIER Hw100-bp14929a-s a carico frontale a soli 379 euro, pensate per organizzare gli spazi con praticità. La pulizia si arricchisce con la DYSON V11 Advanced dotata di tecnologia a 14 cicloni al costo eccezionale 399 euro. In cucina trovano posto il WHIRLPOOL Cook25 mwp 253 b da 25 litri e 900 W a 139,90 euro e la DE LONGHI Magnifica Start ora da Expert al prezzo incredibile 349 euro, ideali per preparazioni rapide e aromatiche che rendono lo shopping da Expert un piacere continuo.