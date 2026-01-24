Expert: promozioni stellari per una tecnologia galattica

Nello spazio infinito delle offerte, una forza luminosa attraversa le abitazioni, accende i desideri e risveglia la voglia di innovazione. Da lontano, tra stelle digitali e pianeti hi-tech, si avverte un richiamo irresistibile: è il segnale di Expert, che apre le porte a una nuova era di convenienza e spettacolo. Come in un’epica avventura, alla Guerre Stellari, ogni scelta diventa una missione, ogni acquisto un salto nell’iperspazio del comfort, del divertimento e dello stile. L’energia scorre potente tra schermi, suoni e soluzioni smart, trasformando la quotidianità in un racconto tutto da vivere. Preparati a entrare in questa saga promozionale, dove la tecnologia è alleata, la casa diventa astronave e il futuro sembra già qui, pronto a farsi afferrare con entusiasmo e un sorriso.

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Tecnologia e casa in offerta

Nel cuore della promozione di Expert brillano protagonisti d’eccezione: l’iPhone 16 128GB nero con design magnetico e prestazioni fulminee a €749,90, affiancato inoltre dalla frizzante Nintendo Switch 2 a €469,90, perfetta per sfide senza confini. Il comfort entra in gioco con la sedia gaming Nacon PlayStation PS5 ergonomica a €169,90, mentre l’audio esplode grazie alle cuffie Trust Gaming GXT 498 Forta per PS5 al prezzo di asoli soli €39,90.

Per studio e lavoro c’è l’affidabile HP Laptop 15-fd0113nl a €529. L’intrattenimento domestico si fa colossale con la Hisense Smart TV 75” 4K a €599, mentre la casa gira meglio con la lavatrice Candy Ultra al costo top €299. La pausa perfetta arriva con la De’Longhi Magnifica S a €279, il ferro Rowenta DW5310 ad appena €59,90 e lo styler Imetec Bellissima Multi Styler a €39,90. Una galassia di occasioni, tutta da conquistare. Corri a scoprire ogni singola promo e fai il pieno di convenienza prima che il volantino passi.