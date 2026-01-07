Expert: offerte top per ogni casa che ha bisogno di tecnologia

Le promozioni firmate Expert trasformano l’acquisto in qualcosa di meglio, dove tecnologia trova la sua casa. Tra colori, suoni e profumi di novità, lo store propone occasioni che sorprendono per valore e varietà. L’esperienza scorre tra idee per l’intrattenimento, soluzioni per l’abitare e strumenti pensati per il tempo libero, sempre con attenzione allo stile. Ogni proposta invita a immaginare spazi diversi, più tech, smart, nuovi, coinvolgenti. La selezione riunisce brand amati e innovazione, creando un’atmosfera che spinge all’acquisto. Con Expert, la convenienza diventa esagerata ed è capace di regalare entusiasmo e di rendere lo shopping un’avventura scontata, ricca di scoperte e sorprese continue, tra musica, design e tecnologia che valorizzano ogni scelta che si fa con costi bassi e con voglia di comprare.

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Proposte irresistibili per una casa iper tech

Nel cuore delle proposte Expert spicca l’HISENSE Smart TV 43″ 4K a 229 euro, capace di valorizzare immagini definite e colori intensi. L’area studio e svago digitale accoglie l’ACER Notebook Aspire Go 15 AG15-71P-58EA a 499 euro, mentre il divertimento condiviso prende forma con la NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro. La telefonia di alta gamma celebra stile e prestazioni con l’APPLE iPhone 15 128GB nero a 599,90 euro.

Per la casa emergono la CANDY Cy12erkit compatta a 349 euro e la HAIER Hw100-bp14929a-s a carico frontale a 379 euro, pensate per organizzare spazi con praticità. La pulizia si arricchisce grazie alla DYSON V11 Advanced con tecnologia a 14 cicloni a 399 euro. In cucina brillano il WHIRLPOOL Cook25 mwp 253 b da 25 litri e 900 W a 139,90 euro e la DE LONGHI Magnifica Start a 349 euro, per preparazioni rapide e aromatiche che rendono lo shopping da Expert un piacere continuo.