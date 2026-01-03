Expert: offerte imperdibili con il FUORI TUTTO più folle di sempre

Le promozioni Expert trasformano gennaio! Lo store mette in volantino proposte pensate per rendere ogni spazio domestico più ricco di tecnologia e comfort, con soluzioni che parlano a pubblici diversi. L’atmosfera è quella di un viaggio nel tech più ricercato tra prestazioni affidabili e design riconoscibili, dove ogni scelta aggiunge valore all’esperienza di acquisto. Expert costruisce così una scelta gigantesca, capace di includere intrattenimento, informatica, comunicazione e grandi elettrodomestici, senza rinunciare a un tocco di entusiasmo. Le promozioni diventano così un invito comprare, senza però quei fastidiosi sensi di colpa. La selezione evidenzia marchi noti e apprezzati, creando un racconto coerente che mette al centro l’innovazione accessibile. Il risultato è una proposta ricchissima, ideale per chi ama osservare le tendenze tecnologiche e immaginare nuove possibilità per la casa, con la sicurezza di un punto vendita riconosciuto.

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Tecnologia ora in mega promozione da Expert

Nel panorama Expert spiccano proposte che uniscono intrattenimento e funzionalità. L’HISENSE Smart TV 43″ 4K propone immagini definite a 229 euro, mentre l’ACER Notebook Aspire Go 15 AG15-71P-58EA sostiene produttività e svago a 499 euro. Il divertimento cresce con la NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, affiancata dalla comunicazione premium dell’APPLE iPhone 15 128GB nero a 599,90 euro. Per la casa arrivano la CANDY Cy12erkit compatta a 349 euro e la HAIER Hw100-bp14929a-s a carico frontale a 379 euro. La pulizia vede la DYSON V11 Advanced con tecnologia a 14 cicloni a 399 euro. In cucina trovano spazio il WHIRLPOOL Cook25 mwp 253 b da 25 litri e 900 W a 139,90 euro e la DE LONGHI Magnifica Start al prezzo eccezionalmente ribassato di 349 euro, completando con un tocco unico il nuovo volantino speciale di Expert.