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Expert: offerte imperdibili con il FUORI TUTTO più folle di sempre

Scopri le promozioni Expert con prodotti hi-tech, elettrodomestici e divertimento per tutti a prezzi incredibili da non perdere

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Le promozioni Expert trasformano gennaio! Lo store mette in volantino proposte pensate per rendere ogni spazio domestico più ricco di tecnologia e comfort, con soluzioni che parlano a pubblici diversi. L’atmosfera è quella di un viaggio nel tech più ricercato tra prestazioni affidabili e design riconoscibili, dove ogni scelta aggiunge valore all’esperienza di acquisto. Expert costruisce  così una scelta gigantesca, capace di includere intrattenimento, informatica, comunicazione e grandi elettrodomestici, senza rinunciare a un tocco di entusiasmo. Le promozioni diventano così un invito comprare, senza però quei fastidiosi sensi di colpa. La selezione evidenzia marchi noti e apprezzati, creando un racconto coerente che mette al centro l’innovazione accessibile. Il risultato è una proposta ricchissima, ideale per chi ama osservare le tendenze tecnologiche e immaginare nuove possibilità per la casa, con la sicurezza di un punto vendita riconosciuto.

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Tecnologia ora in mega promozione da Expert

Nel panorama Expert spiccano proposte che uniscono intrattenimento e funzionalità. L’HISENSE Smart TV 43″ 4K propone immagini definite a 229 euro, mentre l’ACER Notebook Aspire Go 15 AG15-71P-58EA sostiene produttività e svago a 499 euro. Il divertimento cresce con la NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, affiancata dalla comunicazione premium dell’APPLE iPhone 15 128GB nero a 599,90 euro. Per la casa arrivano la CANDY Cy12erkit compatta a 349 euro e la HAIER Hw100-bp14929a-s a carico frontale a 379 euro. La pulizia vede la DYSON V11 Advanced con tecnologia a 14 cicloni a 399 euro. In cucina trovano spazio il WHIRLPOOL Cook25 mwp 253 b da 25 litri e 900 W a 139,90 euro e la DE LONGHI Magnifica Start al prezzo eccezionalmente ribassato di 349 euro, completando con un tocco unico il nuovo volantino speciale di Expert.

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Texte alternativo: Immagine di vari modelli di smartwatch Xiaomi, tra cui Mi Watch 5 Active e Redmi Buds 6 Active, evidenziando funzionalità e offerte speciali per dispositivi tecnologici innovativi.