Expert OFFERTE ECCEZIONALI: scopri un mondo di convenienza

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Niente è meglio di questo

Nelle offerte firmate Expert spicca l’APPLE iPhone 16 128GB nero, oggetto di desiderio che celebra il gesto iniziale con €749,90. Il divertimento cambia passo con la NINTENDO Switch 2 proposta a €469,90, affiancata dalla sedia gaming ergonomica NACON ufficiale PlayStation PS5 a €169,90, ideale per sessioni prolungate. L’audio conquista grazie alle cuffie TRUST Gaming GXT 498 Forta per PS5 nere a €39,90, intense e precise. Per studio e lavoro l’HP Laptop 15-fd0113nl a €529 offre inoltre grande affidabilità. Il salotto trova nuova ampiezza con la HISENSE Smart TV 75” 4K a €599.

In casa ci sono la lavatrice CANDY Ultra HCU2102DWB4/1-S a €299 e la macchina da caffè DE LONGHI Magnifica S ECAM21.110.B a €279, capace di profumi immediati. Le mattine diventano migliori inoltre con il ferro ROWENTA DW5310 a €59,90, poi lo stile si reinventa grazie all’IMETEC Bellissima Multi Styler a €39,90, per tocchi personali e carattere deciso. Queste proposte disegnano un percorso di meraviglia, dove design e potenza convivono, invitando a scegliere con leggerezza e gusto, tra tecnologia che entusiasma e casa che si rinnova con energia contagiosa. Il risultato è una selezione capace di stimolare curiosità, piacere visivo e sonoro, rendendo ogni scelta immediatamente gratificante per chi ama novità solide dal carattere deciso sempre qui.