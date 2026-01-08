Expert MAXI PROMO: scopri l’energia delle grandi occasioni

Le promozioni attive da Expert sono pensate per chi ama circondarsi di tecnologia e di elettrodomestici capaci di semplificare la quotidianità, senza rinunciare allo stile. È il momento ideale per rinnovare casa, studio e tempo libero con soluzioni selezionate, performanti e soprattutto accessibili. Perché accontentarsi quando è possibile puntare al meglio, no? Acquistare è davvero semplice, anche considerando che tutto può essere ordinato anche online. Expert non propone solo prodotti, ma device nuovi ed intriganti, ottimi per migliorare il proprio modo di vivere. E quando il risparmio incontra l’eccellenza, la scelta è naturale e comprare è un obbligo. Chi non vorrebbe sentirsi certo di aver fatto l’affare giusto? Migliore di Expert nessuno è.

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Tech wow, casa ed offerte imperdibili

Nel cuore delle promozioni Expert spicca l’HISENSE Smart TV 43″ 4K a 229 euro, capace di regalare immagini definite e colori intensi per un intrattenimento che conquista. Expert pensa anche allo studio e allo svago digitale con l’ACER Notebook Aspire Go 15 AG15-71P-58EA a 499 euro, ideale per produttività e relax. Il divertimento condiviso prende forma grazie alla NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, una proposta che solo Expert sa rendere così allettante: come resistere a sfide emozionanti in compagnia? La telefonia di alta gamma trova spazio con l’APPLE iPhone 15 128GB nero a 599,90 euro, dove stile e prestazioni si incontrano sotto il segno di Expert.

Per la casa, Expert propone la compatta CANDY Cy12erkit a 349 euro e la lavatrice HAIER Hw100-bp14929a-s a 379 euro, perfette per organizzare gli spazi con intelligenza. La pulizia si evolve con la DYSON V11 Advanced a 399 euro, tecnologia a 14 cicloni per risultati sorprendenti. In cucina brillano il WHIRLPOOL Cook25 mwp 253 b a 139,90 euro e la DE LONGHI Magnifica Start a 349 euro, per preparazioni rapide e aromatiche. Perché aspettare? Con Expert, il piacere di acquistare diventa irresistibile.