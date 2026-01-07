Euronics: un catalogo in cui la convenienza regna sovrana

Euronics propone un catalogo promozionale che invita a scoprire idee, capaci di rendere ogni acquisto sorprendente e leggero. L’atmosfera è piena di energia e colore, con proposte pensate per valorizzare la casa e il tempo libero senza appesantire le scelte. L’attenzione ai dettagli emerge nella selezione accurata dei marchi, nella varietà delle categorie e nella chiarezza delle condizioni. Tra tecnologia e comfort domestico, lo store crea un volantino furbo, dove la convenienza dialoga con la qualità e la curiosità trova spazio. Le promozioni diventano un invito giocoso a esplorare novità, a rinnovare ambienti e a regalarsi cose nuove, con prezzi che sono tremendamente bassi, a prescindere da quel che si cerca, perché Euronics ha tutto quel che si desidera.

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Offerte iconiche per ogni spazio

Nel cuore delle promozioni Euronics brillano proposte iconiche. Il Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 128 GB in grigio racconta studio e svago con 199 euro che stupiscono. Per gli appassionati di videogiochi, Nintendo Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 anima le serate a 54,90 euro. Il soggiorno cambia aspetto con la Hisense Smart TV 43″ 4K Ultra HD 43A69Q, proposta a 229 euro. Sulla scrivania spicca la Logitech MK470 al prezzo wow di 39,90 euro, mentre l’adrenalina cresce con il Logitech G923 PC/PS4 a 239 euro. La casa tecnologica include iRobot Roomba 105 a 179,99 euro e il frigorifero combinato Samsung al costo di 599 euro. La produttività sale con Acer Aspire 16 AI A16 a 649 euro. In lavanderia la Candy BP 413BL8-S 10 kg Classe A porta energia a 399 euro. Chiude la selezione lo smartphone Vivo V60 Lite Special Pack a 299 euro, confermando Euronics come store dei sogni, ricco di promozioni irresistibili e di valori sorprendenti.