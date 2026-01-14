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Euronics: promozioni assurde nel volantino più folle di sempre

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
euronics

La tecnologia e la casa non sono mai state così smart grazie alle promozioni Euronics. In questo store, ogni prodotto diventa un’occasione che unisce stile, funzionalità e divertimento. Che si tratti di aggiornare lo studio, il salotto o la cucina, le proposte rendono ogni angolo migliore. Gli appassionati di gaming, intrattenimento o tecnologia troveranno ispirazione in una selezione pensata per chi ama circondarsi di device ottimi. Le offerte non si limitano al mondo digitale: anche la casa intelligente, la pulizia e il comfort ricevono un tocco speciale. Ogni articolo selezionato spinge a sperimentare nuove soluzioni con un sorriso, senza sacrificare praticità e stile. Euronics propone opportunità imperdibili che rendono l’acquisto un’esperienza piacevole, con prodotti capaci di trasformare ogni momento in un’occasione da vivere con più semplicità o anche entusiasmo. Dal gaming ai dispositivi smart, dalla cura della casa agli accessori personali, lo store offre varietà offre di tutto e di più.

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Tech Euronics

Per chi desidera uno studio efficiente e confortevole, il Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 128 GB grigio è disponibile a 199 euro, perfetto per navigare, leggere e organizzare il tempo libero. Le serate diventano ancora più coinvolgenti con la combo Nintendo Super Mario Galaxy più Super Mario Galaxy 2 a 54,90 euro, ideale per sfide divertenti. Il salotto si anima con la Hisense Smart TV 43″ 4K Ultra HD 43A69Q a 229 euro, capace di dare carattere a ogni spazio, mentre la scrivania rimane ordinata grazie alla Logitech MK470 a 39,90 euro, utile e elegante. Per emozioni intense nel gaming, il Logitech G923 PC/PS4 a 239 euro porta adrenalina e precisione. La casa intelligente prende vita con iRobot Roomba 105 a 179,99 euro, mentre il frigorifero combinato Samsung è offerto da Euronics a 599 euro, perfetto per organizzare gli alimenti. La produttività cresce con Acer Aspire 16 AI A16 a 649 euro, il bucato diventa semplice con Candy BP 413BL8-S 10 kg Classe A a 399 euro, e lo stile personale brilla grazie a Vivo V60 Lite Special Pack a 299 euro, con design moderno e funzionalità avanzate.

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