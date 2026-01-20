Euronics: offerte che daranno uno sprint al vostro gennaio

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Tutto ciò che vuoi

Nello spazio dedicato alle occasioni spicca il Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 128 GB in grigio, ideale per lettura e appunti digitali, proposto a 199 euro. Il divertimento trova slancio con la Nintendo Super Mario Galaxy più Super Mario Galaxy 2, un’accoppiata travolgente a 54,90 euro. Le immagini dominano grazie alla Hisense Smart TV 43″ 4K Ultra HD 43A69Q, disponibile a 229 euro. Per la scrivania, il set Logitech MK470 offre precisione e stile a 39,90 euro, mentre le corse prendono ritmo con il Logitech G923 PC/PS4 a 239 euro. La pulizia domestica accelera con iRobot Roomba 105 a 179,99 euro e la cucina guadagna affidabilità con il frigorifero combinato Samsung a 599 euro.

Studio e lavoro brillano con Acer Aspire 16 AI A16 a 649 euro, il bucato diventa semplice grazie alla lavatrice Candy BP 413BL8-S 10 kg Classe A a 399 euro e la telefonia sorprende con Vivo V60 Lite Special Pack a 299 euro, chiudendo una proposta irresistibile che spinge all’acquisto. Un insieme vivace che convince, stuzzica curiosità e rende l’acquisto rapido, piacevole, appagante senza esitazioni finali immediate.