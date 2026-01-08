Esselunga: una promo Samsung che vi farà andare su di giri

Esselunga è una sorpresa straordinaria perché trasforma la spesa in scoperta, l’acquisto in piacere, l’innovazione in abitudine accessibile. Chi non desidera trovare soluzioni intelligenti mentre fa la spesa? L’atmosfera dinamica, unita a prezzi chiari, trasparenti e vantaggi, rende ogni visita leggera, pratica e soprattutto memorabile, invitando a tornare per cogliere nuove occasioni imperdibili per famiglie, giovani, professionisti attenti al valore reale e qualità. Ogni mese ci sono delle vere sorprese e talvolta le chicche proposte sono davvero imperdibili, proprio come quella di oggi che coinvolge un favoloso smartphone Samsung proposto finalmente ad un prezzo basso ed appetitoso. Le caratteristiche sono uniche, la batteria è potente e lo sconto è esagerato… cosa volere ancora? Nulla! Ora sbrigati!

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Samsung ed Esselunga ti attendono

Nel cuore delle promozioni, Esselunga mostra prodotti che hanno il loro perché e che sono di altissima qualità. Spicca il Samsung Galaxy A16, protagonista assoluto da 139 euro, con grande schermo da 6,7 pollici, Android stabile, processore Exynos 1330, 4 GB di RAM e una tripla fotocamera versatile, senza dimenticare la batteria da 5.000 mAh: come resistere a un’offerta così completa? Accanto allo smartphone, Esselunga propone tablet pratici per studio e intrattenimento, cuffie pensate per un audio immersivo, piccoli elettrodomestici utili e intelligenti, accessori smart che semplificano la vita e soluzioni per la casa capaci di rinnovare ogni ambiente. In Esselunga la tecnologia incontra il comfort domestico, e Esselunga riesce a rendere ogni scelta semplice e gratificante. Non è forse il momento ideale per concedersi un upgrade desiderato? Tra qualità garantita e prezzi convincenti, Esselunga invita all’acquisto con un assortimento che incuriosisce e diverte. Perché aspettare, quando Esselunga trasforma ogni visita in un’occasione da cogliere al volo?