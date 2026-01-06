Esselunga: una promo SAMSUNG che ti sorprenderà alla grande

Esselunga appare come lo store dei sogni, praticamente per chiunque, grazie ai tanti device in promo che convivono con eccellenze gastronomiche e articoli utili per ogni spazio domestico. È facile lasciarsi rapire dai prezzi bassi, perché le offerte sembrano moltiplicarsi tra scaffali ordinati e iniziative curate. Consultare il sito ufficiale, individuare il punto vendita più vicino e scoprire le promozioni diventa un gesto immediato, reso ancora più interessante da volantini ed offerte eccezionali. Ogni area racconta convenienza e varietà, creando un insieme che invita a esplorare con curiosità e buonumore.

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Tecnologia conveniente sempre accessibile

Nelle promozioni Esselunga, la telefonia trova spazio accanto a numerosi altri prodotti tecnologici, con il Samsung Galaxy A16 valorizzato come proposta centrale. Il grande schermo da 6,7″ favorisce una consultazione piacevole, mentre il sistema Android garantisce stabilità apprezzata. Il processore Exynos 1330 da 2,1 GHz sostiene prestazioni reattive, affiancato da 4 GB di RAM che rendono l’esperienza scorrevole. Sul fronte immagini, la tripla fotocamera posteriore da 50+5+2 Mpixel restituisce risultati equilibrati, mentre la fotocamera frontale da 13 Mpixel accompagna videochiamate nitide.

La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida completa le caratteristiche, dando un plus al dispositivo. In promozione da Esselunga a 139 euro, lo smartphone si inserisce tra le occasioni più interessanti dello store, accanto a tablet, cuffie, piccoli elettrodomestici, accessori smart e soluzioni per la casa. La convivenza tra tecnologia, spesa alimentare e articoli domestici rende Esselunga unica, perché tutto è riunito in iniziative convenienti che stimolano curiosità e divertimento. Le offerte, sempre ben segnalate, invitano a esplorare ogni corsia, lasciandosi conquistare da un assortimento ampio e da prezzi bassi che rendono ogni visita sorprendente e piacevole. E tu? Resterai incantato dalle promo? Corri in store subito, prima che le offerte cambino!