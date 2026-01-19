Esselunga: un mondo di estrema convenienza che ti chiama a gran voce

Con Esselunga la spesa si trasforma in una piccola avventura tra scaffali ricchi di novità e proposte diverse, che davvero vanno da ogni tipo di oggetto e dispositivo. Una semplice spesa può diventare una vera magia, anche perché Esselunga è molto più di quel che si pensa, ne ha di scelta. Gli elettrodomestici che ti aspettano sono tantissimi e tutti favolosi! La mente si apre a combinazioni sorprendenti: dal bianco scintillante delle superfici alle linee decise degli elettrodomestici, ogni dettaglio suggerisce dinamismo e stile. Tra colori diversi, comandi intuitivi e soluzioni intelligenti, il tempo trascorso a scegliere il top del top non sarà poi tanto pesante. Ogni passo tra i corridoi è un invito a vivere novità e a godere della sensazione di ordine che trasforma ogni ambiente in un luogo pronto a stupire.

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Elettrodomestici che vorrai

La proposta di Esselunga mette in mostra la lavatrice DAYA a 229 euro, capace di gestire carichi improvvisi con rapidità sorprendente, ideale per chi ama efficienza e comodità senza fronzoli. Accanto, il frigorifero combinato DAYA a 199 euro si distingue per conservazioni precise e organizzazione impeccabile, rendendo semplice trovare ogni alimento in un batter d’occhio. Gli appassionati delle firme storiche apprezzeranno la lavatrice WHIRLPOOL a 339 euro, pronta a offrire cicli affidabili, mentre l’asciugatrice WHIRLPOOL a 479 euro libera tempo prezioso, alleggerendo le settimane con praticità.

La lavatrice HOOVER a 349 euro sostiene ritmi intensi con carattere deciso, e il frigorifero combinato SAMSUNG a 599 euro incanta con eleganza, linee moderne e comandi intuitivi, trasformando ogni cucina in uno spazio più accogliente e brillante. Ogni prodotto di Esselunga invita a scelte veloci, intelligenti e sorprendenti, regalando gioia in ogni angolo della casa e rendendo l’acquisto un piccolo momento di trionfo quotidiano.