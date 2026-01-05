Esselunga: smartphone Samsung ora ad un prezzo IMPERDIBILE

Visitare Esselunga significa scoprire un punto vendita capace di proporre davvero di tutto, dalla spesa alimentare ai prodotti per la casa, dall’elettronica agli articoli per il tempo libero, con promozioni pensate per divertire. Tra scaffali fisici e vetrine digitali, lo store unisce convenienza e varietà, offrendo occasioni che incuriosiscono e invitano a esplorare. Le iniziative dedicate alla tecnologia attirano particolare attenzione grazie a proposte chiare e prezzi evidenziati, come accade con il nuovo Samsung Galaxy A16. . Il display da 6,7″ regala immagini definite, mentre Android rappresenta una garanzia di stabilità apprezzata da molti. Il processore Exynos 1330 da 2,1 GHz assicura risposte rapide, accompagnato da 4 GB di RAM. La tripla fotocamera posteriore da 50+5+2 Mpixel permette scatti equilibrati, affiancata dalla fotocamera frontale da 13 Mpixel. La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida completa una proposta pensata per lunghe giornate.

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Promozioni tecnologiche in store Esselunga

Nel contesto delle promozioni, Esselunga valorizza il Samsung Galaxy A16 come proposta centrale per la telefonia, evidenziando caratteristiche complete e affidabili. Il grande schermo da 6,7″ favorisce consultazione piacevole, mentre Android garantisce stabilità apprezzata. La presenza del processore Exynos 1330 da 2,1 GHz sostiene prestazioni reattive, affiancate da 4 GB di RAM che rendono l’esperienza scorrevole. Sul fronte fotografico, la tripla fotocamera posteriore da 50+5+2 Mpixel offre immagini bilanciate, mentre la fotocamera frontale da 13 Mpixel accompagna videochiamate nitide.

La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida completa un profilo solido. In promozione a 139 euro, lo smartphone si colloca tra le occasioni più interessanti dello store. L’invito è consultare il sito Esselunga, individuare il punto vendita più vicino e scoprire come tecnologia, alimentari, prodotti per la casa e molto altro convivano nelle stesse iniziative convenienti.