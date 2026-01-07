Esselunga: scopri la nuova promo tech super imperdibile di gennaio

Le promozioni firmate Esselunga trasformano la visita in negozio in un percorso ricco di sorprese. Tra corsie ordinate e segnalazioni chiare, l’attenzione si sposta continuamente su proposte interessanti, pensate per incuriosire. La presenza simultanea di tecnologia, articoli domestici e proposte alimentari crea un intreccio originale che stimola la voglia di esplorare. Ogni iniziativa appare studiata per valorizzare il tempo trascorso tra gli scaffali, rendendo ogni passo una grandiosa scoperta. Le offerte cambiano, si rinnovano e invitano a guardare oltre la lista della spesa, regalando momenti di scoperta. In questo clima allegro, Esselunga conferma la capacità di sorprendere con prezzi competitivissimi, assortimenti ampi e brand famosissimi presentati a prezzi finalmente abbordabili.

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Una promo che fa veramente gola

Tra le proposte più chiacchierate spicca sicuramente in questo mese il Samsung Galaxy A16, valorizzato da Esselunga come scelta centrale nelle promozioni tecnologiche. Il grande schermo da 6,7 pollici invita a una consultazione piacevole, mentre il sistema Android offre stabilità apprezzata. Il processore Exynos 1330 da 2,1 GHz sostiene prestazioni reattive, affiancato da 4 GB di RAM che mantengono l’esperienza scorrevole. Sul versante immagini, la tripla fotocamera posteriore da 50+5+2 Mpixel restituisce risultati equilibrati, affiancata da una fotocamera frontale da 13 Mpixel adatta a videochiamate nitide.

La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida completa la scheda tecnica, rendendo il dispositivo particolarmente apprezzato. Proposto a 139 euro, lo smartphone convive con tablet, cuffie, piccoli elettrodomestici, accessori smart e soluzioni per la casa, creando un assortimento variegato. Questa combinazione rafforza l’identità di Esselunga, capace di unire tecnologia e casa in iniziative convenienti che incuriosiscono e divertono, trasformando ogni visita in negozio in un momento sorprendente e leggero. Cosa aspetti? Vai in store per la tua offerta!