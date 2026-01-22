Esselunga: offerte eccezionali per chi vuole comprare e risparmiare

Esselunga rinnova l’idea di offerte. Lo store mette in primo piano elettrodomestici pensati per dare ritmo alla casa, con proposte che combinano stile, efficienza e risparmio concreto. L’attenzione si posa su soluzioni che semplificano la vita, valorizzano spazi domestici e regalano una sensazione di novità continua. Ogni proposta racconta qualità, praticità e tanto altro ancora. Tra cucina e lavanderia, le promozioni riescono ad accontentare chiunque con la loro grande varietà. Il risultato è un i volantino che invoglia a rinnovare gli ambienti lasciandosi guidare da convenienza, carattere e gusto brillante che rende speciale ogni visita allo store Esselunga.

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Proposte per la casa

La selezione prende forma con la lavatrice DAYA, proposta a 229 euro, una presenza scattante che convince per velocità operative e comandi intuitivi, ideale per chi apprezza risultati affidabili in tempi brevi. Accanto spicca il frigorifero combinato DAYA a 199 euro, progettato per mantenere ordine impeccabile grazie a ripiani funzionali e una gestione pratica degli spazi. Per chi predilige firme celebri, la lavatrice WHIRLPOOL a 339 euro offre cicli equilibrati e una struttura solida che trasmette sicurezza costante. La asciugatrice WHIRLPOOL, disponibile a 479 euro, aggiunge comfort e rapidità, rendendo la gestione dei tessuti più snella e immediata.

Non manca la lavatrice HOOVER a 349 euro, caratterizzata da energia decisa e resistenza apprezzabile, perfetta per utilizzi frequenti e intensi. A completare il panorama, il frigorifero combinato SAMSUNG a 599 euro conquista con un design contemporaneo, superfici eleganti e controlli semplici, capaci di valorizzare l’ambiente domestico. L’insieme delle promozioni Esselunga è magico, è qualcosa di speciale, unico e che non si trova altrove. Esselunga trasforma la scelta in un momento divertente, stimolante e ricco di soddisfazione immediata.