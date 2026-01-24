Esselunga: elettrodomestici che semplificano la vita quotidiana

Da Esselunga le promozioni sugli elettrodomestici nascono per chi vuole affidabilità senza rinunciare alla convenienza, trasformando ogni acquisto in una piccola soddisfazione quotidiana. È il posto giusto per rinnovare casa con prodotti favolosi, il tutto in un’atmosfera fantastica. Le offerte selezionate parlano a chi ama l’ordine, la velocità e la praticità, ma anche a chi cerca marchi conosciuti e prestazioni sicure nel tempo. Ogni proposta è pensata per alleggerire le giornate, semplificare le faccende domestiche e regalare più tempo libero, con la serenità di scegliere bene e spendere meglio. Da Esselunga ne vedrai delle belle! Non farti scappare queste opportunità super!

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Offerte imperdibili per casa

Nel reparto dedicato, Esselunga propone elettrodomestici che conquistano al primo sguardo e convincono all’uso quotidiano. La lavatrice DAYA a 229 euro colpisce per la sua velocità sorprendente e i comandi intuitivi, ideali per un bucato rapido e senza stress. Accanto, il frigorifero combinato DAYA da Esselunga ora ad appena 199 euro offre una gestione intelligente degli spazi, con ripiani ordinati che aiutano a tenere tutto sotto controllo con naturalezza.

Per chi ama i grandi marchi, la lavatrice WHIRLPOOL al prezzo ridottissimo di soli 339 euro garantisce affidabilità costante e cicli equilibrati, pensati per risultati sempre uniformi. La asciugatrice WHIRLPOOL a 479 euro sorprende con una rapidità formidabile e un comfort immediato che rende i tessuti pronti in pochissimo tempo. La lavatrice HOOVER a soli 349 euro aggiunge energia decisa e una resistenza notevole, perfetta per chi cerca prestazioni elevate e lunga durata. Chiudendo in bellezza, il frigorifero combinato SAMSUNG ad appena 599 euro seduce con design contemporaneo, superfici eleganti e controlli semplici, capaci di dare carattere e stile a ogni cucina.