Dreame lancia A3 AWD Pro: nuovi robot per la cura dei prati più esigenti

Dreame amplia la propria offerta nel settore smart outdoor annunciando la nuova serie A3 AWD Pro, una linea di robot progettata per la manutenzione dei prati più impegnativi. Si tratta di una nuova generazione di rasaerba intelligenti che punta su maggiore trazione, precisione di taglio e autonomia operativa, anche in contesti difficili.

Trazione integrale per superfici complesse

Uno degli elementi distintivi della serie A3 AWD Pro è la trazione integrale (AWD), pensata per affrontare senza difficoltà terreni irregolari, pendenze accentuate e superfici scivolose. Questa soluzione consente al robot di mantenere stabilità e controllo anche su prati articolati, riducendo il rischio di blocchi o slittamenti.

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L’obiettivo di Dreame è ben preciso: offrire un prodotto affidabile non solo per giardini tradizionali, ma anche per aree verdi più estese o con conformazioni complesse.

Taglio preciso e gestione intelligente del prato

La nuova serie integra sistemi avanzati di navigazione e gestione del percorso, che permettono al robot di muoversi in modo ordinato e ottimizzare i tempi di lavoro. Cosa non da poco per chi deve gestire prati estesi o contorti. Il risultato è un taglio uniforme, con una copertura completa dell’area e una riduzione delle ripetizioni inutili.

L’esperienza d’uso è supportata anche da funzioni smart che consentono di programmare e monitorare il robot in modo semplice, adattando il funzionamento alle reali esigenze del prato e alle condizioni ambientali.

Un passo avanti nella cura automatizzata del verde

Con la serie A3 AWD Pro, Dreame conferma il proprio interesse nel segmento della cura del giardino, portando tecnologie già apprezzate nel mondo della smart home anche all’esterno. L’attenzione a trazione, autonomia e intelligenza operativa rende questi robot una soluzione pensata per utenti esigenti, alla ricerca di prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

La nuova gamma rappresenta così un’evoluzione concreta nel campo dei robot rasaerba, con l’ambizione di semplificare la manutenzione dei prati più difficili senza rinunciare alla qualità del risultato finale.