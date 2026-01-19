DAZN, la Serie A chiude l’andata: quali sono i dati?

Con il recupero delle gare rinviate per gli impegni legati alla Supercoppa si è conclusa ufficialmente la prima metà della stagione di Serie A Enilive. I dati diffusi da DAZN raccontano un campionato seguito con continuità crescente sulle piattaforme streaming. Le prime diciannove giornate hanno superato quota 112 milioni di spettatori complessivi, un valore che segna un incremento netto rispetto alla stagione precedente. L’aumento percentuale si attesta su livelli rilevanti e certifica una tendenza ormai consolidata. La media per turno si è stabilizzata poco sopra i sei milioni di utenti, mantenendo una linea costante dopo le giornate iniziali. Il consumo digitale del calcio italiano appare quindi completo, con picchi legati ai big match ma anche con una base solida distribuita sull’intero calendario. L’andata ha restituito l’immagine di un torneo capace di attirare pubblico in modo trasversale, senza oscillazioni marcate tra un periodo e l’altro.

Le grandi firme guidano l’audience

La Juventus guida per spettatori complessivi, superando i 22 milioni, seguita a breve distanza da Milan e Inter, entrambe oltre quota venti. Napoli e Roma restano più distanziate ma mantengono volumi elevati, mentre la Lazio supera la soglia dei dieci milioni. Subito sotto si collocano realtà come Atalanta e Fiorentina, con numeri prossimi, seguite da club che confermano una capacità di attrazione significativa pur lontani dai vertici storici. Il dato del Como, vicino ai nove milioni, evidenzia come alcune piazze possano intercettare curiosità e interesse ben oltre le aspettative. Bologna, Sassuolo e Cremonese si muovono su valori simili, mentre altre società restano nell’area dei sette milioni, segnale di una base di pubblico stabile.

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La sfida più seguita dell’andata risulta Milan-Roma, capace di avvicinarsi ai 2,4 milioni di spettatori. Il derby Inter-Milan supera i due milioni, mentre Juventus-Milan si colloca poco sotto quota due. I grandi incroci continuano dunque a catalizzare l’attenzione maggiore. All’estremo opposto compaiono i match del turno infrasettimanale, con dati molto più contenuti. Incontri come Como-Verona e Genoa-Cremonese registrano ascolti ridotti, confermando l’impatto dell’orario e del “come” possono essere guardate le partite. Dunque, tirando le somme, girone di andata consegna a DAZN l’immagine di una Serie A seguita, stabile e capace di adattarsi alle dinamiche dello streaming moderno.