Da MediaWorld ci sono i MEGASCONTI: scopri subito le offerte

L’aria delle promozioni porta buonumore e invita a curiosare tra scaffali pieni di offerte. Da MediaWorld l’energia è contagiosa: lo store propone una carrellata di soluzioni capaci di rinnovare la tecnologia domestica, rendere più piacevole l’intrattenimento e dare un plus agli spazi di cucina e casa connessa. Le promo sono davvero speciali, hanno qualcosa di unico e diverso rispetto agli altri store. MediaWorld sa cosa dare e come darlo: con sconti esagerati e prezzi ridotti fino all’osso. Le proposte attraversano vari ambiti, dalla telefonia ai piccoli elettrodomestici, passando per l’audio e l’immagine, con un occhio attento allo stile e alla praticità.

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Proposte MediaWorld che proprio non dovresti perdere

Tra la tecnologia proposta ora da MediaWorld spicca sicuramente l’ASUS V16 V3607 Notebook Gaming da 16 pollici, proposto ora al costo incredibile di soli 1099 euro. Trovi anche il modello Samsung UE32F6000FUXZT TV LED 32 pollici a 299 euro, un device eccezionale ed ideale se vuoi guardare film e serie come si deve dal tuo divano. Il Samsung Galaxy A26 5G 128 GB nero è un’altra chicca ed adesso lo trovi a soli 249 euro, ma se ti piace altro per te c’è anche il Motorola Edge 60 Fusion 8+256 GB a 299 euro.

Vuoi qualcosa Apple? Non farti sfuggire l’iPhone 17 Pro Max 256GB Blu profondo a 1469 euro. La cucina si anima grazie al Kenwood FDP31.360GY robot da cucina a 119 euro, al G3 Ferrari Forno Pizza Delizia al prezzo shock 109 euro e al Philips Airfryer Serie 1000 doppio cestello a 149,99 euro. Per la casa connessa arriva l’Amazon Echo Pop a 54,99 euro, mentre la cura personale sorride con lo spazzolino elettrico Philips DiamondClean a 109 euro. Una selezione spettacolare che solo MediaWorld poteva regalare.