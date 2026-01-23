Crisi delle memorie: rincari GPU sempre più diffusi

Il mercato hardware sta attraversando una fase delicata e, questa volta, il problema non riguarda solo le GPU in senso stretto. Dopo mesi di segnali, la crisi delle memorie sta iniziando a riflettersi in modo concreto sui prezzi delle schede video. Si prospettano aumenti che si stanno lentamente estendendo a più modelli e fasce di mercato.

Negli ultimi anni il settore aveva vissuto una sorta di tregua, con prezzi in calo e una maggiore disponibilità di componenti. Ora, però, lo scenario sta cambiando. I produttori di memorie stanno riducendo le scorte e rallentando la produzione, una scelta che nasce dalla necessità di riequilibrare i conti dopo un periodo di domanda debole. Il risultato è un progressivo aumento dei costi, che inevitabilmente finisce per riflettersi sui prodotti finali.

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Perché le memorie stanno diventando un problema

Le schede video moderne dipendono sempre di più da memorie performanti, sia in termini di velocità che di capacità. GDDR6 e GDDR6X, ormai standard per gran parte delle GPU di fascia media e alta, stanno diventando più costose da produrre. A questo si aggiunge la concorrenza di altri settori, come l’intelligenza artificiale e i data center, che assorbono grandi quantità di chip di memoria.

Quando i fornitori concentrano le risorse sui segmenti più redditizi, il mercato consumer rischia di restare scoperto. Le aziende che assemblano schede video si trovano così a pagare di più per componenti fondamentali, riducendo i margini o, più spesso, trasferendo l’aumento direttamente sul prezzo al dettaglio.

Il fenomeno non è immediato né uniforme, ma inizia a farsi notare. Alcuni modelli hanno già registrato piccoli ritocchi verso l’alto, mentre altri potrebbero seguire nei prossimi mesi, soprattutto se la situazione delle memorie non dovesse stabilizzarsi.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Gli aumenti attuali non ricordano ancora le impennate viste durante le grandi crisi del passato, ma il segnale c’è. Se la domanda di memorie continuerà a crescere e l’offerta resterà controllata, è probabile che il trend si consolidi. Questo potrebbe rendere meno convenienti gli upgrade per gli utenti che stavano aspettando il “momento giusto” per cambiare scheda video.

Allo stesso tempo, i produttori potrebbero puntare su strategie diverse, come versioni con tagli di memoria differenti o refresh di modelli esistenti, nel tentativo di contenere i costi. Una soluzione tampone, che però non risolve il nodo principale.

La crisi delle memorie sta quindi uscendo dall’ombra e iniziando a farsi sentire anche sul mercato delle GPU. Non è ancora un’emergenza, ma un campanello d’allarme che chi segue il mondo tech farebbe bene a non ignorare. Se la tendenza continuerà, i prezzi delle schede video potrebbero smettere di essere stabili molto prima del previsto.