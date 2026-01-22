Creami Extra WOW 150: ecco la nuova offerta Poste Mobile

Attualmente un elemento assolutamente imprescindibile durante la nostra giornata senza ombra di dubbio e la nostra promozione telefonica, poiché quest’ultima ci permette di fare ciò che desideriamo quando siamo lontani dal Wi-Fi domestico, nello specifico l’elemento assolutamente primario da questo punto di vista sono i gigabyte di traffico dati per navigare, di conseguenza ogni utente deve per forza attivare una promozione in modo da sfruttare al meglio il proprio smartphone.

Ovviamente leggere i cataloghi di offerte rappresenta uno step fondamentale dal quale tutti dobbiamo passare, i cataloghi disponibili in Italia sono tanti e ovviamente ogni provider concorre ad offrire quanto più promozioni possibile in modo da accontentare la fetta di utenti più grossa e allo stesso tempo accaparrarsi una fetta di mercato direttamente proporzionale.

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Oggi vi rendiamo il lavoro più facile dal momento che vi proponiamo una promozione che sicuramente può rappresentare un ottimo elemento se avete bisogno di tutto il necessario per un’esperienza completa, ma senza spendere cifre importanti durante l’arco del mese, la promozione è lanciata da poste mobile e vediamo un po’ che cosa offre.

Offerta telefonica all inclusive

Offerte di oggi il prezzo mensile di 6,99 € al mese vi permette di accedere a 150 GB di traffico dati in connettività 4G con i minuti ed SMS illimitati verso tutti, la promozione può essere attivata comodamente dal sito ufficiale dell’operatore con un costo di attivazione pari a 10 €, al momento dell’attivazione poi sarà necessario effettuare una prima ricarica sempre del valore di 10 € dalla quale però potrete scalare il costo per la prima mensilità dell’offerta che state attivando, il tutto poi sarà completo con la spedizione della Sim fisica direttamente a casa vostra che dovrebbe arrivare all’incirca in tre o cinque giorni lavorativi, se siete in pazienti e dunque non volete aspettare potete anche procedere all’attivazione presso l’ufficio poste italiane dove la Sim vi verrà consegnata direttamente a mano e non vi resterà che aspettare la sua attivazione.