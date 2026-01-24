Contro il fuoco arrivano i cani robot: quando la tecnologia affronta gli incendi

Negli interventi antincendio più complessi, il pericolo non deriva soltanto dalle fiamme. Ambienti saturi di fumo, gallerie con visibilità azzerata, capannoni industriali carichi di sostanze chimiche o edifici resi instabili da esplosioni creano condizioni in cui anche pochi metri possono risultare critici. Viene qui spesso sottolineato come il problema principale consista nel riuscire ad avvicinarsi all’area colpita senza esporre le persone a rischi estremi. Proprio da questa esigenza nasce l’idea di affidare le prime fasi dell’intervento a sistemi robotici, capaci di operare dove l’uomo fatica anche solo a entrare. Secondo quanto diffuso, DEEP Robotics ha sviluppato una soluzione, proprio con i robot, pensata per allontanare gli operatori dalla linea del fuoco e fornire informazioni decisive in tempi rapidi.

Il sistema è costituito dai robot quadrupedi, spesso descritti come cani meccanici. Questi progettati per muoversi su terreni irregolari, superare ostacoli e penetrare in spazi ristretti. Il loro primo compito riguarda la comprensione della situazione. Viene effettuata una mappatura dell’ambiente, con l’individuazione delle fonti di calore, la rilevazione di gas pericolosi e la ricerca di persone rimaste intrappolate. In determinate condizioni risulta possibile anche stabilire una comunicazione con chi si trova in difficoltà, fornendo indicazioni utili in attesa dei soccorsi. Tutti i dati raccolti vengono trasmessi in tempo reale, consentendo una valutazione più precisa dell’intervento senza esporre direttamente gli operatori.

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Spegnimento, logistica e controllo dall’alto

Dopo la fase di analisi, entrano in azione le unità dello spegnimento. Alcuni robot impiegano acqua nebulizzata per abbassare rapidamente la temperatura e contenere le fiamme. Altri utilizzano invece cannoni in grado di proiettare acqua o schiuma a lunga distanza, raggiungendo aree con accessi più difficili. Le macchine sono costruite per resistere a condizioni estreme, grazie a sistemi di raffreddamento che ne mantengono l’operatività anche in presenza di calore intenso.

A supporto operano robot logistici, meno appariscenti ma essenziali. Questi sono capaci di trasportare bombole d’aria, attrezzi e materiali direttamente sul posto. Il coordinamento avviene tramite una rete di comunicazione progettata per funzionare anche con segnale debole, spesso integrata con droni che forniscono una visione dall’alto e una ricostruzione tridimensionale dell’area. Secondo l’azienda, test sul campo ed esercitazioni hanno già mostrato benefici in termini di velocità e sicurezza, chiarendo che la tecnologia viene proposta come supporto avanzato e non come sostituzione dei vigili del fuoco.