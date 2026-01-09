Comet sa cosa ti serve: scopri le promo più FOLLI del suo volantino

Comet è un mondo unico, eccezionale dove l’innovazione incontra la convenienza e ogni proposta sembra sprizzare risparmio e tecnologia. Entrare nell’universo Comet significa trovare davanti a sé una vastissima scelta di device incredibili, ognuno con le proprie speciali caratteristiche irresistibili. La passione per la tecnologia si fonde con l’attenzione al design, alla qualità e alle prestazioni, creando un catalogo che possiede davvero tutto quel che si possa mai desiderare. Comet invita a comprare è vero, ma lo fa con l’obiettivo di dare alla sua clientela il top del top a prezzi ultra convenienti, cercando di essere il migliore tra gli store tech e donando più promo possibili. Tutta questa varietà si nota nel volantino, pagine e pagine di dispositivi eccezionali ti aspettano!

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Un universo di offerte stellari che brillano di convenienza

Da Comet l’iconico iPhone 17 Pro Max 256 GB conquista con prestazioni avanzate e design intrigante a €1389. Oltre l’iPhone, troviamo anche l‘Apple MacBook Air 13 pollici proposto a €1149, perfetto per chi crea e lavora in movimento. L’audio trova il suo spazio grazie al JBL Speaker Charge 6 a €169 e agli JBL Auricolari Wireless Vibe Buds a €34,99, perché ogni suono merita energia e libertà. E che dire di una visione ampia e definita con l’LG Monitor 27 pollici a €199,90 disponibile da Comet?

La fotografia prende vita con la Canon Fotocamera Mirrorless EOS R100 a €499, ideale per raccontare e catturare emozioni. In cucina Comet sorprende con la De’Longhi Magnifica S ECAM 21.110.B a €279. Comet pensa anche alla praticità con l’Oppo A5 Pro 8 256 GB Feather Blue a €159 e alla produttività con il Lenovo Notebook IPS3 15IRH8 16 512 GB a €599. A completare l’esperienza, Comet propone il Huawei Smartwatch Watch GT 6 46mm Black a €229, per uno stile sempre connesso.