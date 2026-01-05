Comet: offerte con prezzi extra ribassati per un inizio gennaio spaziale

L’inizio di gennaio porta una ventata frizzante tra le tante promo di Comet, dove la tecnologia è irresistibile. Le promozioni dello store invitano a guardare agli oggetti più desiderati con occhi più curiosi e bramosi del solito grazie a prezzi che fanno davvero gola. Tra elettronica, informatica, audio, cucina e accessori smart, Comet propone una selezione che valorizza l’innovazione e il design rendendo impossibile resistere all’acquisto. Il volantino è eccezionale, le offerte sono tante, i prezzi sono eccezionali e la tecnologia è di altissimo livello… cosa volere di più? Non c’è altro da desiderare! Le promozioni propongono una visione nuova della casa e del tempo libero, fatta di soluzioni intelligenti e oggetti iconici. Comet dimostra così di saper interpretare lo spirito di gennaio con un’offerta ampia, pensata per sorprendere e dare slancio al nuovo anno.

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Tecnologia di gennaio ora da Comet

Nel cuore delle promozioni di Comet spiccano prodotti che parlano chiaro. L’iPhone 17 Pro Max 256 GB unisce potenza ed eleganza con un prezzo di €1389, mentre l’Apple MacBook Air 13 pollici si distingue per stile e praticità a €1149. L’audio trova carattere con lo JBL Speaker Charge 6 proposto inoltre a €169 e con gli JBL Auricolari Wireless Vibe Buds a €34,99, perfetti per dare ritmo alle giornate.

La postazione domestica si arricchisce grazie all’LG Monitor 27 pollici a €199,90, mentre la fotografia conquista attenzione con la Canon Fotocamera Mirrorless EOS R100 a €499. In cucina la De’Longhi Magnifica S ECAM 21.110.B porta gusto e praticità con €279. La telefonia sorprende con l’Oppo A5 Pro 8 256 GB Feather Blue a €159, affiancato dal performante Lenovo Notebook IPS3 15IRH8 16 512 GB a €599. A completare il panorama, il Huawei Smartwatch Watch GT 6 46mm Black a €229 aggiunge un tocco smart alle proposte di Comet, rendendo l’offerta vivace e irresistibile.