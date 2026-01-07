Comet offerte come comete: promo lampo che ti regalano il top del tech

Le promozioni ora lanciate da Comet animano tutto gennaio con una proposta esagerata che unisce tecnologia e casa. L’idea è quella si regalarr l’innovazione, tra design curato, prestazioni affidabili e un tocco di leggerezza che rende l’acquisto un momento piacevole. Dallo studio al tempo libero, dalla cucina all’intrattenimento, lo store propone scelte che parlano di qualità, stile e divertimento. C’è un assortimento pensato per valorizzare ogni spazio domestico, con dispositivi che dialogano tra loro e oggetti pronti a stupire. L’attenzione ai brand più amati si accompagna a opportunità interessanti, con offerte che fanno venire la pelle d’oca. Un volantino nuovo, energico e coinvolgente ti aspetta, capace di trasformare la curiosità in entusiasmo e di regalare una carica positiva a chi ama scoprire novità restando piacevolmente sorpreso.

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Offertissime Comet

La selezione Comet mette in evidenza l’iPhone 17 Pro Max 256 GB, simbolo di potenza ed eleganza, proposto poi a €1389, accanto anche all’Apple MacBook Air 13 pollici, sottile e affascinante, a €1149. L’esperienza audio trova anche spazio con lo JBL Speaker Charge 6 a €169 e con gli JBL Auricolari Wireless Vibe Buds a €34,99, ideali per accompagnare ogni momento. La postazione si completa grazie all’ LG Monitor 27 pollici a €199,90, mentre la fotografia riceve attenzione con la Canon Fotocamera Mirrorless EOS R100 a €499.

In cucina spicca la De’Longhi Magnifica S ECAM 21.110.B, proposta a €279, espressione di praticità e gusto. La telefonia sorprende con l’Oppo A5 Pro 8 256 GB Feather Blue a €159, affiancato dal Lenovo Notebook IPS3 15IRH8 16 512 GB a €599, dedicato a chi ama prestazioni solide. Chiude la proposta l’Huawei Smartwatch Watch GT 6 46mm Black inoltre a €229, un tocco smart che arricchisce una panoramica allegra, vivace e irresistibile firmata Comet.