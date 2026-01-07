Codex Gigas: il manoscritto che ha sfidato il tempo

Oggi il Codex Gigas è custodito in Svezia, lontano dal luogo in cui nacque. Arrivò a Stoccolma come bottino di guerra nel Seicento. Prima era passato dalle mani dell’imperatore Rodolfo II. Ancora prima aveva attraversato secoli turbolenti e monasteri distrutti. La sua sopravvivenza appare quasi miracolosa. Questo libro monumentale continua ad attirare studiosi e visitatori. È noto anche come Bibbia del Diavolo, nome che ne ha alimentato la fama.

Il soprannome deriva da una grande illustrazione di Satana. L’immagine occupa un’intera pagina ed è unica nel suo genere. Il fascino però va oltre il folklore. Il Codex rappresenta una concentrazione straordinaria di sapere medievale. Al suo interno convivono testi sacri e profani. Cronache storiche, trattati medici e calendari si alternano. Compaiono anche formule considerate magiche. In un’epoca di libri rari, questa era una biblioteca completa. Il volume era pensato per raccogliere tutto il sapere disponibile. La pagina del Diavolo è affiancata dalla Città Celeste. Il contrasto visivo è potente e simbolico. Quelle pagine risultano oggi più scure. Probabilmente furono esposte a lungo alla luce. Questo dettaglio ha generato leggende su segreti perduti. Le spiegazioni più attendibili parlano di semplice usura. Il manoscritto rimane comunque un oggetto carico di suggestione.

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Codex Gigas: un’impresa tecnica fuori scala nel XIII secolo

La vera eccezionalità del Codex Gigas è di natura ingegneristica. Fu realizzato all’inizio del Duecento in Boemia. Gli studiosi indicano il monastero di Podlažice come luogo d’origine. La tradizione attribuisce il lavoro a un solo monaco. Herman il Recluso avrebbe dedicato la vita all’opera. La calligrafia è sorprendentemente uniforme. Questo suggerisce una sola mano per tutte le pagine. Un dettaglio raro considerando i decenni di lavoro. Le dimensioni del libro sono impressionanti. È alto circa novantadue centimetri. Il peso supera i settanta chilogrammi. Per spostarlo servono almeno due persone. Le pagine sono circa trecentodieci. Furono ricavate dalla pelle di oltre centocinquanta animali. Ogni foglio richiedeva una lavorazione complessa. La pergamena doveva essere levigata e stabilizzata.

L’area totale di scrittura supera centoquaranta metri quadrati. Anche oggi sarebbe un progetto impegnativo. Gli inchiostri venivano prodotti a mano. Si usavano minerali, piante e insetti. I leganti erano naturali e delicati. Mantenere colori coerenti per anni era difficilissimo. Il risultato dimostra una competenza artigianale elevatissima. Nulla sembra lasciato al caso. Il Codex Gigas è quindi una sfida vinta contro limiti tecnici enormi. Più che un libro, è una costruzione di carta e tempo.