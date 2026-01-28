Cadillac Formula 1 Team: Inizia l’Avventura della Nuova Squadra nel Campionato 2026!

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Il Cadillac Formula 1 Team fa il suo debutto in pista nel 2026. Scopri la monoposto e la sua livrea Special Edition.

La Formula 1 si appresta a vivere una rivoluzione regolamentare senza precedenti ma la stagione 2026 sarà anche segnata da una ulteriore novità. La griglia si amplierà con l’ingrasso di Cadillac Formula 1 Team che diventa così l’undicesima squadra in gara.

Il team scenderà per la prima volta in pista in occasione dei test pre-stagionali che si svolgeranno a Barcellona, in Spagna, dal 26 al 30 gennaio. Come annunciato da Mark Reuss, Presidente di General Motors, la monoposto avrà una livrea Special Edition dedicata a questi test.

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La presentazione della livrea speciale si è svolta presso il grattacielo Hudson’s Detroit, nuova sede globale di GM. La monoposto, inoltre, resterà in esposizione fino al 25 gennaio presso lo stand del produttore al Detroit Auto Show.

Il Cadillac Formula 1 Team fa il suo debutto in pista nel 2026. Scopri la monoposto e la sua livrea Special Edition.

Per realizzare la livrea celebrativa, la squadra si è avvalsa della consulenza della divisione General Motors Global Design. L’obiettivo era quello di sottolineare l’importanza di questo della Formula 1. Tuttavia, il design riservato ai test è stato scelto anche per mascherare alcune delle soluzioni tecniche utilizzate sulla vettura per non dare alcun riferimento agli avversari.

L’utilizzo di un unico colore con l’iconico stemma Cadillac permette di comunicare un aspetto deciso e premium. Il posizionamento del logo e il motivo geometrico è una scelta strategica per mascherare le superfici aerodinamiche. Anche le finiture lucide e opache contribuiscono a non definire nettamente la carrozzeria.

Come dichiarato da Reuss: “La nostra nuova livrea da test celebra l’eredità del design di Detroit e la forza del team globale Cadillac Formula 1, mantenendo al contempo segreti i nostri elementi di design. Il test di Barcellona è solo l’inizio — non vediamo l’ora di condividere la nostra livrea ufficiale da gara con i fan di tutto il mondo il prossimo mese. La livrea ufficiale con cui il Cadillac Formula 1® Team disputerà la stagione verrà svelata l’8 febbraio.