BYD vuole l’Europa mentre le vendite Tesla crollano del 48%

Il divario tra i due giganti dell’auto elettrica continua ad ampliarsi, e questa volta è BYD a prendere slancio mentre Tesla affronta una fase di marcato rallentamento. Il produttore cinese, già leader mondiale per EV, guarda con decisione all’Europa, accelerando investimenti, apertura di stabilimenti e lanci di modelli pensati specificamente per il mercato occidentale. Parallelamente, Tesla registra un calo del 48% nelle vendite su base annua, segnale di una flessione più ampia che sta impattando la percezione del brand e la sua capacità di tenere il ritmo della concorrenza asiatica.

Per BYD, il Vecchio Continente rappresenta il prossimo grande terreno di espansione. L’azienda non si limita più alla semplice esportazione di veicoli, ma punta a costruire una presenza stabile con linee produttive locali, partnership e una rete commerciale che possa competere a livello pari con i marchi già consolidati. Modelli come Seal, Dolphin o Atto 3 dimostrano come il costruttore riesca a offrire un mix aggressivo di autonomia, qualità e prezzo, elemento che continua a mettere pressione su rivali che faticano a mantenere margini elevati.

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Tesla sotto torchio con l’espansione di BYD che vuole prendersi il mercato europeo

Il momento difficile di Tesla sembra invece legato a più fattori: una gamma che inizia a mostrare la necessità di rinnovamento, una concorrenza sempre più forte sui segmenti medi e l’effetto di una strategia di riduzione dei prezzi che ha avuto effetti positivi solo nel breve termine. Il rallentamento è particolarmente evidente in Europa, dove i clienti mostrano oggi maggiore apertura verso alternative, soprattutto quelle provenienti dalla Cina.

Lo scenario che si delinea è quello di un mercato di auto elettriche in piena trasformazione, dove la leadership non è più garantita e può cambiare rapidamente a favore dei marchi più dinamici. BYD entra nel continente con ambizioni chiare e un catalogo in rapida espansione. Tesla, al contrario, deve trovare nuovi stimoli e risposte concrete se vuole evitare che il sorpasso — ormai vicino — diventi definitivo.