Bradley the Badger: Focus Entertainment pubblica la sorpresa dei TGA 2025

Bradley the Badger ha finalmente trovato casa. Il platform 3D dai toni surreali che ha sorpreso tutti durante i The Game Awards 2025 sarà infatti pubblicato da Focus Entertainment, l’editore che ha deciso di scommettere su questo progetto dal sapore decisamente fuori dagli schemi. Una notizia che mette ordine attorno a uno dei titoli più curiosi visti sul palco della manifestazione.

Bradley the Badger: un debutto firmato da volti già noti del settore

Dietro a Bradley the Badger c’è uno studio nuovo di zecca chiamato Day 4 Night, fondato da sviluppatori che non sono certo alle prime armi. Parliamo di gente che ha lavorato a produzioni di un certo calibro, come Mario Rabbids e Red Dead Redemption, due nomi che da soli bastano a far capire il livello di esperienza in gioco. E si vede, perché il progetto trasmette quella sensazione di chi sa esattamente cosa sta facendo, pur muovendosi in un territorio creativo molto personale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Ai The Game Awards 2025 il gioco si è ritagliato uno spazio tutto suo. In mezzo a un’edizione affollatissima di annunci e rivelazioni, tra titoli già conosciuti e progetti mai visti prima, Bradley the Badger è stato probabilmente la sorpresa più intrigante della serata. Quel tipo di reveal che fa alzare il sopracciglio e ti spinge a chiederti cosa diavolo stai guardando, nel senso buono del termine. Lo stile surreale ha fatto il resto, conquistando l’attenzione di chi cercava qualcosa di diverso dal solito.

Focus Entertainment entra in scena

Al momento della presentazione, però, mancava un dettaglio non da poco: il gioco non aveva ancora un editore. Una situazione tutt’altro che rara per le opere prime di studi appena nati, ma che lasciava comunque aperta qualche domanda sul futuro del progetto. Ora quel vuoto è stato colmato, perché Focus Entertainment ha deciso di prendere in mano la distribuzione del titolo d’esordio di Day 4 Night.

L’annuncio è arrivato attraverso un breve video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Focus Entertainment. Niente di troppo elaborato, un filmato essenziale che però conferma ufficialmente il legame tra l’editore e lo studio. Per una realtà giovane come Day 4 Night, trovare un partner strutturato per il lancio della propria prima creatura rappresenta un passo importante, di quelli che possono fare la differenza tra un debutto in sordina e un’uscita sostenuta come si deve.

Per ora i riflettori restano puntati su questo platform 3D dall’estetica così particolare, frutto del lavoro di un team che porta con sé un bagaglio di esperienza notevole. Con Focus Entertainment al timone della pubblicazione, il viaggio di Bradley the Badger verso gli scaffali ha imboccato la sua strada.

Fonte