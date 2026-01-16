BMW iX4: ecco la nuova versione in design Neue Klasse

Se siete degli appassionati del logo BMW, sicuramente saprete che la BMW X4 ha abbandonato le scene creando un vero e proprio vuoto da colmare, a quanto pare finalmente sappiamo chi prenderà il suo posto o occupando un ruolo decisamente importante, stiamo parlando della nuova BMW iX4, la quale dovrebbe essere semplice semplicemente la versione coupé del modello SUV iX3, l’auto in questione dovrebbe esordire entro la fine dell’anno sfruttando la nuova piattaforma inaugurata da BMW e definita Neue Klasse.

L’obiettivo principale dell’azienda con questa nuova vettura è quella di fornire un look decisamente più sportivo al suo SUV elettrico, ovviamente solo nel corso dell’anno avremo delle informazioni più dettagliate a riguardo.

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Parliamo della nuova piattaforma

Grazie alle foto spia emerse sul web possiamo dare un’occhiata al SUV ancora pesantemente camuffato, nonostante tutto però si possono notare alcuni dettagli decisamente interessanti, ad esempio spicca l’assenza del doppio rene di grandi dimensioni sostituito da una soluzione decisamente più sobria che riguarda le auto del passato, il look posteriore invece sarà particolarmente ispirato a quello della iX3, dal momento che vediamo infatti la presenza di una linea appartenente al tetto spiovente che subito scende verso il lunotto posteriore particolarmente inclinato, tutto ciò restituisce la classica forma coupé, il lunotto tra l’altro termina con un piccolo spoiler che integra la terza luce posteriore, tra l’altro posteriormente i fari saranno LED e delle forme sottili e orizzontali.

Per quanto riguarda l’interno invece dalle foto spia, non si può capire molto, ma è facile immaginare che all’interno troveremo il nuovo sistema panoramic iDrive, sistema di ultima generazione che ovviamente penetrerà all’interno delle auto di ultima generazione, di conseguenza addio al quadro strumenti digitale, dal momento che al suo posto avremo il nuovo Panoramic Vision, il quale gode di una tecnologia che permette di proiettare le informazioni sulla parte inferiore del parabrezza che le renderà visibili tramite un effetto 3D.

Per quanto riguarda la parte motorizzazione, sicuramente l’auto godrà di un’architettura a 800 V che permetterà di ottenere i tempi di ricarica assolutamente ristretti e rapidi, ricordiamo che il modello iX3 ad oggi gode di una versione a doppio motore con 469 cavalli, probabilmente ritroveremo il tutto anche sul modello iX4.