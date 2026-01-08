ASUS ROG Strix G16 oggi a prezzo shock su Amazon

Ottima notizia per tutti gli utenti che amano i prodotti a marchio ASUS. Avreste mai immaginato che Amazon facesse scendere il prezzo dell’ASUS ROG Strix G16? C’è una notizia sicuramente fantastica. Sta attirando l’attenzione di tantissimi utenti. Se anche voi avete sempre desiderato acquistarlo ma il prezzo elevato vi ha sempre frenato, è giunto il momento di procedere con l’acquisto.

L”ASUS ROG Strix G16 (2025) si contraddistingue grazie a un display da 16″ a 165Hz. Consente di visualizzare i contenuti nel migliore dei modi, regalando un’esperienza visiva unica. Con lo sconto attualmente reso disponibile dal colosso dell’e-commerce Amazon costa solamente 1.869 euro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

ASUS ROG Strix G16 (2025) con sconto da non perdere

Il vostro PC non è più in grado di soddisfare le vostre esigenze? Se la risposta è sì, è giunto il momento di cambiarlo. Con uno che si contraddistingue grazie a caratteristiche tecniche eccellenti. A partire dal nuovo processore AMD Ryzen 9 8940HX. Oltre a ciò, la presenza della scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070 consente di giocare ai propri titoli preferiti sfruttando tutta la potenza delle nuove schede video NVIDIA. Chi non vorrebbe portare a termine sessioni di gaming uniche e coinvolgenti? A partire da oggi potete provare tutte queste emozioni grazie a un dispositivo fantastico.

Tra i punti di forza di questo PC, non possiamo non citare il nuovo sistema di raffreddamento dello Strix G16 che garantisce la migliore esperienza di gioco permettendoti di sfruttare tutto il potenziale dell’hardware. Un altro elemento che non fa altro che ottimizzare l’esperienza dei giocatori che lo scelgono.

Non dimenticate che vanta di un display FHD+ da 16″ in 16:10 con Refresh Rate di 165Hz e tecnologia G-Sync che offre immagini fluide e reattive. Ecco perché tantissimi utenti hanno già deciso di approfittare dello sconto.

Non perdete altro tempo ed entrate a far parte del team di coloro che hanno scelto l‘ASUS ROG Strix che oggi può essere vostro a soli 1.869 euro anziché 2.299 euro.