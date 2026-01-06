Asus e l’addio agli smartphone Android, nessun modello nel 2026

Il mondo degli smartphone Android potrebbe perdere un nome storico: Asus. Secondo le indicazioni che arrivano dalle strategie produttive e dal calendario di rilascio interno, l’azienda non ha in programma il lancio di nuovi modelli Android nel 2026. Una decisione che ha subito acceso voci e interpretazioni sul futuro dell’azienda nel mercato mobile, soprattutto tra gli appassionati della serie Zenfone e dei dispositivi ROG.

La conferma non arriva da un semplice rumor isolato, ma da una serie di segnali – l’assenza di piani ufficiali, una roadmap silenziosa e la riconfigurazione delle risorse interne – che lasciano intendere come Asus stia ridisegnando le proprie priorità tecnologiche.

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Un cambio di rotta nel business degli smartphone

Asus negli ultimi anni ha mantenuto una presenza discreta ma costante nell’universo Android, con dispositivi che oscillano tra proposte di fascia media, modelli dedicati al gaming e varianti dal design curioso. Nonostante ciò, il mercato si è fatto sempre più competitivo: marchi con strategie di lancio aggressive, investimenti massicci in pubblicità e ecosistemi sempre più integrati hanno reso difficile ritagliarsi spazi significativi di mercato.

Nel quadro generale, la scelta di non annunciare nuovi smartphone nel 2026 può essere interpretata come una ridefinizione del focus aziendale. Piuttosto che inseguire numeri di vendita che nel mercato Android sono ormai dominati da poche grandi realtà, Asus potrebbe decidere di investire altrove.

C’è chi legge questa mossa come una pausa strategica, chi come una vera e propria rinuncia al business degli smartphone. Fino a quando non arriveranno dichiarazioni ufficiali, entrambe le interpretazioni restano plausibili.

Dove potrebbe concentrare le risorse Asus

La possibile riduzione o pausa nella gamma Android non significa che Asus stia sparendo dalla scena tech. Al contrario, l’azienda ha un portfolio che spazia dai laptop alle soluzioni di networking, dai componenti per PC ai prodotti per il gaming e l’intelligenza artificiale. È plausibile che le risorse vengano riallocate verso settori dove Asus ha una posizione più forte o maggiori margini di crescita.

In particolare, la divisione ROG (Republic of Gamers) sta guadagnando sempre più visibilità con hardware da gaming ad alte prestazioni, monitor dedicati e periferiche avanzate. Allo stesso modo, il segmento dei laptop ultrasottili e dei convertibili professionali continua a rappresentare un terreno fertile per il marchio.

Se questo fosse il piano definitivo, Asus starebbe semplicemente seguendo una logica di business che privilegia investimenti con ritorni più immediati o con una base di utenza più consolidata.

Cosa significa per gli utenti Android

Per chi ha seguito Asus nel mondo Android, la notizia può suonare deludente. Negli anni passati l’azienda ha portato sul mercato prodotti interessanti, soprattutto per chi cercava device originali o funzionalità orientate ai giocatori. La mancanza di nuovi modelli nel 2026 lascia quindi un vuoto, soprattutto in segmenti non coperti dalla concorrenza più massiccia.

D’altro canto, la pausa potrebbe aprire la porta a ritorni futuri più mirati e strategici. Se Asus sta davvero ripensando il proprio ruolo nella telefonia Android, è possibile che un giorno torni con una proposta completamente ripensata, invece che con prodotti anno dopo anno.

Un addio definitivo o solo una pausa?

La domanda che molti si pongono è proprio questa: Asus ha abbandonato gli smartphone Android per sempre, o sta semplicemente prendendo tempo? Al momento, senza un annuncio formale, non esiste una risposta univoca. La situazione è aperta e potrebbe evolvere rapidamente nei prossimi mesi.