Apple MacBook Air: sconto imperdibile di 250 euro su Amazon

Apple MacBook Air, il notebook che potremmo considerare di ingresso nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, viene oggi scontato di circa 250 euro rispetto al valore originario di listino su Amazon, facilitando ulteriormente l’acquisto da parte del pubblico direttamente interessato, sebbene comunque abbia un prezzo di base un filo superiore alla media.

Il modello che oggi può essere vostro con il massimo risparmio prevede una diagonale da 13 pollici, si tratta del solito onnipresente Liquid Retina Display, il cui punto di forza è sicuramente un quasi perfetto rispetto della gamma cromatica (con tutte le sfumature facilmente riprodotte), passando per dettagli e nitidezza di livello nettamente superiore alla media. Il processore non è altro che l’Apple M4 di ultima generazione, completato con la presenza di 16GB di RAM e anche 512GB di memoria interna direttamente su SSD.

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Può essere acquistato in quattro colorazioni differenti, all’incirca in vendita tutte con lo stesso identico prezzo. Lo chassis è sempre realizzato in metallo, con una bellissima finitura opaca che non trattiene per nulla le impronte, e nel contempo gli conferisce un’eleganza nettamente superiore alla media.

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Apple MacBook Air: la promozione Amazon da non perdere

La spesa per l’acquisto di questo Apple MacBook Air è nettamente inferiore alle aspettative, proprio perché oggi il consumatore si ritrova a poter investire solamente 1149 euro per il suo acquisto, con un risparmio del 18% sul listino iniziale di 1399 euro. Se lo volete ordinare, dovete collegarvi qui.

Tutti coloro che sceglieranno di acquistarlo potranno godere della solita ottima garanzia della durata di 2 anni, dalla data effettiva di ricezione del prodotto a domicilio. Uno dei plus di questo notebook è sicuramente la batteria, dalla autonomia superiore alla media, perfetto per essere facilmente e tranquillamente utilizzato in mobilità.