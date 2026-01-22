Apple Mac Mini è in sconto del 18% su Amazon: risparmio imperdibile per tutti

Una promozione davvero molto interessante e aperta a tutti i consumatori che vogliono acquistare Apple Mac Mini pagandolo relativamente poco, si tratta del mini computer dell’azienda di Cupertino, rappresenta la perfetta soluzione su cui poter fare affidamento nel momento in cui si volesse spendere relativamente poco, accedere all’ecosistema di Apple, e poter godere in egual misura di tanta potenza e qualità. Lo sconto che Amazon ha giustamente pensato di lanciare in questi giorni è sicuramente uno dei migliori in circolazione, almeno per quanto visto nel corso degli ultimi mesi.

Il prodotto che oggi può essere vostro a prezzo scontato prevede un processore Apple M4, composto da una CPU 10-core e GPU 10-core, alle cui spalle possiamo comunque trovare 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. L’unico “problema” che potreste riscontrare in fase di utilizzo è proprio un quantitativo di ROM non propriamente di alto livello, limitando di molto l’usabilità e il salvataggio quotidiano dei dati. Il design è iconico e ricorda chiaramente tutti i dispositivi dell’azienda di Cupertino, con un rivestimento in metallo opaco su tutta la superficie, dimensioni compatte e materiali di estrema qualità.

In termini di connettività, il prodotto integra nella parte anteriore due porte USB-C e un jack da 3,5mm, per poi spostarsi posteriormente dove sono posizionati una ethernet per il collegamento diretto alla rete, passando anche per HDMI e ben 3 Thunderbolt 4.

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Apple Mac mini: quanto costa oggi su Amazon?

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni su Apple Mac Mini è davvero ottimo, si parte da un listino di 729 euro, con la possibilità oggi di poter avere accesso ad un prodotto che costa solamente 599 euro. L’acquisto è da effettuare subito a questo link.