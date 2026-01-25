Apple iPhone 16e: lo sconto pazzo di 180 euro su Amazon

Apple iPhone 16e è lo smartphone che dovete acquistare nel momento in cui siete interessati ad entrare di diritto all’interno dell’ecosistema di casa Apple, ma non siete disposti ad investire un quantitativo di denaro troppo elevato per l’acquisto di uno smartphone. Il modello in questione, oggi in super offerta su Amazon, cerca di accontentare più o meno tutti, promettendo comunque discrete prestazioni generali.

Il suo display, da 6,1 pollici di diagonale, è forse uno dei più piccoli tra gli smartphone in commercio, è comunque un Super Retina XDR OLED con densità di 460 ppi, raggiungendo allo stesso tempo risoluzione di 1170 x 2532 pixel, con 60hz di refresh rate e protezione Ceramic Shield. Il processore è l’ultimo, visto anche su alcuni top di gamma dell’azienda americana, essendo un Apple A18, esa-core che può raggiungere una frequenza di clock di 4,04 Ghz, passando anche per la sua Apple GPU e 8GB di RAM. La memoria interna, che ricordiamo non è espandibile, varia in relazione alla variante che scegliete di acquistare.

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L’aspetto su cui Apple ha dovuto limitare le specifiche è più che altro legato al comparto fotografico, dove nella parte posteriore trova posto un singolo sensore da 48 megapixel, con risoluzione di 8000 x 6000 pixel, apertura F1.6 e stabilizzazione ottica integrata.

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Apple iPhone 16e: sconto di 180 euro per tutti su Amazon

Risparmiare con Amazon è sempre facilissimo, il consumatore oggi si ritrova a spendere solamente 549 euro per l’acquisto di un Apple iPhone 16e, scoprendo a tutti gli effetti la possibilità e l’opportunità di risparmiare il 25% rispetto all’originario listino di 729 euro. Correte subito su questo link per l’acquisto.

All’interno della confezione, come ormai accade da qualche anno per Apple (e non solo), è completamente assente il caricabatterie.