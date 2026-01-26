Apple iPad Pro con M4: il prezzo CROLLA di 200 euro per poco tempo

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Amazon: attenzione alla promozione su Apple iPad Pro 13

Il prezzo di Apple iPad Pro crolla letteralmente sotto i colpi di Amazon, la nuova campagna promozionale va a coinvolgere uno dei prodotti più amati e discussi degli ultimi anni, un tablet capace di trasformarsi direttamente in un personal computer, estendendo al massimo la sua versatilità e usabilità quotidiana.

Il modello che oggi può essere vostro a prezzo scontato prevede una diagonale di 13 pollici, appoggiandosi sempre al solito Liquid Retina XDR di ottima qualità, che troviamo anche altrove su altri device di Apple, i cui colori sono estremamente precisi, bilanciati e affidabili. Le cornici sottilissime vi permettono di fruire alla perfezione tutti i contenuti, riducendo gli sprechi e aumentando al massimo la produttività quotidiana.

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Il processore non poteva che essere Apple M4, progettato per Apple Intelligence, e una configurazione che si completa con la presenza di 512GB di RAM (per la nostra versione), che ricordiamo non sono espandibili con l’ausilio di una microSD. Nella parte posteriore è presente un singolo sensore da 12 megapixel, come anche anteriormente, proprio perché è difficile pensare di utilizzare il tablet per realizzare scatti fotografici (date le sue dimensioni elevate).

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Amazon: attenzione alla promozione su Apple iPad Pro 13

La spesa per l’acquisto di questo tablet è chiaramente superiore alla media, dovete sapere infatti che il valore finale dell’ordine, nonostante uno sconto effettivo di quasi 300 euro, è di 1307,99 euro, con spedizione a domicilio gratuita gestita direttamente da Amazon stessa. Potete acquistare il prodotto direttamente al seguente link.

All’interno della confezione l’utente troverà quasi tutto il necessario per il suo funzionamento, come l’Apple Pencil Pro, utilissima per la produttività quotidiana, ma anche la Magic Keyboard, per trasformare il tablet in un vero e proprio personal computer. Ciò che manca, come sempre, è il caricabatterie, che dovrà essere acquistato a parte.