Apple guarda oltre Tim Cook con John Ternus

Le voci sul futuro di Apple tornano a concentrarsi su John Ternus, il senior vice president dell’ingegneria hardware, indicato da più fonti come il principale candidato interno a succedere a Tim Cook. Non si tratta di un’indicazione ufficiale, ma negli ambienti interni e tra gli analisti l’impressione è chiara: Ternus ha costruito una carriera solida e poco appariscente, fatta di scelte ponderate e di una gestione attenta dei costi e dell’innovazione, qualità che in una fase delicata come quella che Apple potrebbe affrontare nel prossimo decennio non sono affatto secondarie.

John Ternus potrebbe definire la prossima Apple

Il suo stile emerge bene in episodi come l’introduzione del LiDAR sugli iPhone. Era il 2018 e la tecnologia avrebbe aumentato il costo di circa 40 dollari a dispositivo. Ternus propose di limitare l’adozione ai modelli Pro, riuscendo a introdurre la novità senza compromettere i margini. Questo tipo di decisioni, misurate e calibrate, ha definito la sua reputazione di manager capace di bilanciare innovazione e sostenibilità finanziaria, evitando strappi e mosse troppo radicali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Negli ultimi anni, Apple ha accelerato la pianificazione della successione. Tim Cook, 65 anni, avrebbe comunicato di voler ridurre gradualmente il proprio carico operativo, senza però allontanarsi completamente: potrebbe assumere la presidenza del consiglio di amministrazione, mantenendo un ruolo nella governance. La transizione, come sempre in Apple, è pensata per essere graduale, senza strappi, tutelando stabilità e fiducia degli investitori, così come la complessa catena di approvvigionamento globale.

Il profilo di Ternus convince anche perché combina competenza tecnica e leadership discreta. A 50 anni, ha la stessa età che aveva Cook quando prese in mano Apple nel 2011. Ha costruito tutta la carriera sull’hardware, dall’iMac dei primi anni Duemila agli iPad e agli iPhone più recenti, seguendo anche operazioni delicate come il passaggio dai chip Intel ai processori proprietari. È noto per la conoscenza diretta dei fornitori asiatici, per lo stile di gestione aperto e collaborativo, e per la capacità di motivare i team senza ricorrere a gerarchie rigide.

Nonostante il suo vantaggio, la scelta non è scontata. Altri candidati interni, come Craig Federighi, Eddy Cue, Greg Joswiak e Deirdre O’Brien, restano in gioco. La decisione finale spetterà al consiglio di amministrazione, con il nodo strategico che resta centrale: Apple ha bisogno di un innovatore pronto a stravolgere il mercato o di un manager che sappia mantenere e affinare un modello redditizio e prevedibile? In un contesto segnato da tensioni commerciali, sfide produttive e l’ascesa dell’AI, la continuità operativa potrebbe pesare almeno quanto la capacità di rompere gli schemi. John Ternus, per ora, sembra incarnare proprio quell’equilibrio tra prudenza e innovazione che potrebbe guidare la prossima era di Apple.