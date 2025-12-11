Android introduce widget nella schermata di blocco: implementazione problematica

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Google porta i widget nella schermata di blocco con Android 16 QPR2, estendendo una funzione finora limitata ai Pixel Tablet. La possibilità di consultare informazioni senza sbloccare il dispositivo dovrebbe rendere i widget più utili nell’uso quotidiano, ma l’implementazione attuale presenta limiti significativi che ne compromettono l’efficacia. Il rilascio in fase beta coinvolge tutti i Pixel dal modello 6 in poi, con altri produttori Android destinati ad adeguarsi nelle prossime versioni. I vincoli dimensionali e i bug presenti sollevano dubbi sull’utilità concreta della funzione.

Funzionamento e limitazioni dei widget sul lock screen

La funzione porta sulla schermata di blocco gli stessi widget disponibili nella schermata home. Questi mostrano informazioni rapide e propongono azioni che richiedono la verifica dell’identità solo quando si apre l’app collegata. Gli utenti possono accedere ai contenuti dei widget senza intervenire sullo sblocco, aspetto teoricamente utile quando serve un colpo d’occhio immediato. L’accesso avviene con uno swipe verso sinistra dal lock screen tradizionale. La schermata widget appare come pannello separato, mantenendo distinta la visualizzazione classica con ora e notifiche. Uno swipe nella direzione opposta riporta alla schermata di blocco standard, permettendo di alternare rapidamente tra le due modalità.

I vincoli imposti risultano però restrittivi: i widget devono occupare l’intera larghezza dello schermo e almeno due righe di altezza. Alcune soluzioni arrivano a quattro o sei righe, coprendo così l’intera pagina. Google non ha previsto lo scorrimento verticale, ma permette di organizzare fino a tre widget per pagina distribuendoli su più schermate orizzontali.

Problemi di adattamento e bug visualizzazione

Non tutti i widget Android rendono bene con questi rapporti di forma forzati. Molti widget sono stati progettati con proporzioni diverse, pensati per la flessibilità della schermata home dove possono assumere dimensioni variabili. I vincoli rigidi del lock screen creano situazioni dove le informazioni appaiono distorte, con spaziature eccessive o elementi tagliati.

La visualizzazione presenta ancora bug occasionali. Un esempio documentato riguarda il widget batteria: una volta ingrandito a piena pagina con una spaziatura definita “orribile”, il widget non può essere riportato alle dimensioni originali ma solo a una via di mezzo fastidiosa. Il bug impedisce il controllo granulare sulla dimensione, limitando la personalizzazione. Al netto dei problemi tecnici specifici, non tutti i widget si adattano bene ai limiti imposti dalla schermata. Il risparmio di tempo tra consultare un widget nel lock screen e sbloccare il telefono verso la home diventa irrisorio in molti casi. Se un widget non mostra chiaramente le informazioni necessarie a causa dei vincoli dimensionali, l’utente finisce comunque per sbloccare il dispositivo e aprire l’app completa.