Amazon straccia i prezzi: gli Auricolari Sony WF-C710N sono scontatissimi

Hai presente quel momento in cui metti gli auricolari e speri che tutto il resto sparisca? Con Amazon è possibile grazie alla promo sui device Sony. Inserisci gli auricolari, tocchi leggermente, e ti chiedi: perché non li avevi prima? Il traffico, le voci intorno, i rumori invadenti… chi ha tempo per questo? Amazon propone una soluzione che parla direttamente alle tue orecchie e al tuo stile. Vuoi concentrarti sulla musica? Vuoi sentire chi ti parla senza togliere nulla? Perché scegliere quando puoi decidere in un attimo? Ti muovi, lavori, rispondi al telefono e ti godi un suono che sembra cucito addosso. Amazon ama questi prodotti che diventano subito indispensabili, e tu lo capisci al primo utilizzo. Le dita trovano i comandi, le orecchie restano comode anche dopo ore. Ti piace personalizzare ogni dettaglio? Ti piace sentire la voce limpida anche fuori casa? Allora fermati un attimo e continua a leggere!

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I Sony WF-C710N su Amazon

Su Amazon trovi i Sony WF-C710N con uno sconto del -33% a 79,90€, una cifra che sorprende considerando ciò che offrono. L’eliminazione del rumore ti isola quando serve, mentre la Ambient Sound Mode ti riporta ciò che accade intorno senza togliere gli auricolari. Il suono è modellabile grazie a un equalizzatore a 5 bande, così ogni brano rispecchia i tuoi gusti.

La batteria regge fino a 40 ore, con 12 ore negli auricolari e 28 ore nella custodia, e bastano 5 minuti di ricarica per un’ora di musica. Le chiamate restano nitide grazie alla tecnologia Precise Voice Pickup con AI, perfetta anche in ambienti rumorosi. Amazon li propone come scelta per chi vuole qualità, comodità e controllo totale, tutto in un solo gesto. Cosa aspetti ancora? Corri qua su e comprali.