Amazon SPEZZA il prezzo di Samsung Galaxy A17: tuo a soli 159 euro

Cala fortemente in questi giorni il prezzo di vendita di uno degli smartphone di punta della fascia bassa, difatti il Samsung Galaxy A17 può essere acquistato su Amazon a meno di 160 euro, rappresentando a tutti gli effetti la migliore soluzione del momento su cui poter fare affidamento, nel caso in cui si fosse interessati ad un device economico.

La scheda tecnica di questo dispositivo inizia con una diagonale da 6,7 pollici, un display Super AMOLED che si scontra con la fascia di posizionamento, ma soprattutto una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, sempre con 90hz di refresh rate e protezione Gorilla Glass Victus. Le prestazioni sono perfettamente allineate con gli standard, si affidano a un processore Mediatek Helio G99, capace di raggiungere una frequenza di clock di 2,2GHz, con alle spalle la GPU Mali-G57 MC2, nonché comunque 8GB di RAM e una buona memoria interna (espandibile con microSD).

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Il prodotto non è troppo grande o ingombrante, nello specifico raggiunge 190 grammi di peso, con 164,4 x 77,9 x 7,5mm di spessore, fermo restando essere caratterizzato da una buona back cover realizzata in plastica, che presenta anche finitura opaca sulla sua superficie.

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Amazon, il prezzo di Samsung Galaxy A17 è davvero bassissimo

L’utente interessato all’acquisto di questo Samsung Galaxy A17, deve comunque sapere che la spesa finale da sostenere è di soli 159 euro, una cifra bassissima in confronto agli standard a cui siamo solitamente abituati, e che promette comunque un rapporto qualità/prezzo assolutamente piacevole. Premete qui per effettuare l’ordine.

Il prodotto offre resistenza IP54, ciò sta a significare che tecnicamente non può essere immerso in acqua, ma è resistente a schizzi e simili (tipo la pioggia). La batteria, da 5000 mAh, rappresenta un quantitativo più che sufficiente per godere di varie giornate di utilizzo.