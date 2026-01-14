Amazon: spettacolare offerta sul notebook HP OMEN 16

HP, azienda leader nel settore dell’informatica, uno dei capisaldi dell’intero ecosistema, propone in questi giorni uno dei suoi migliori notebook da gaming in promozione, raggiungendo uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora. Lo sconto disponibile su Amazon vi farà restare letteralmente a bocca aperta, proprio perché nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco per il suo acquisto definitivo.

Il modello che oggi può essere vostro a basso prezzo è l’HP OMEN 16-an002sl, si tratta di un device di ultima generazione con display da 16 pollici, è un buonissimo IPS LCD con risoluzione in 2K e soprattutto un refresh rate che si estende fino a 165Hz (presenta anche trattamento antiriflesso). Le sue prestazioni sono garantite dalla presenza di un processore Intel Core Ultra 7 255H, ottima soluzione per la fascia medio-alta, con la configurazione che si completa con 32GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD. Trattandosi a tutti gli effetti di un device da gaming, non poteva mancare una scheda grafica adeguata, in questo caso parliamo della NVIDIA RTX 5060 8GB, più che valida per supportare con qualità giochi anche per i prossimi anni.

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Amazon, l’offerta sul notebook HP Omen 16 è spettacolare

Quanto può costare oggi questo notebook da gaming? vi assicuriamo essere sicuramente uno dei più interessanti per rapporto qualità/prezzo, essendo oggi in vendita a soli 1299 euro, contro i 1599,99 euro previsti in origine di listino. Se lo volete acquistare, vi dovete assolutamente collegare qui.

Il sistema operativo di riferimento è Windows 11, con pochissima personalizzazione software, così da essere sicuri sin da subito di poterlo utilizzare senza limitazioni o vincoli particolari. Coloro che lo acquisteranno riceveranno anche 3 mesi PC Xbox Game Pass inclusi nel prezzo di vendita.