Amazon: spesa IMPAZZITA per l’acquisto di questa smart TV Samsung

Spendere poco su Amazon è sempre più facile e alla portata di tutti, come nel caso della smart TV Samsung in promozione giusto in questi giorni, con la quale è possibile pensare di raggiungere prestazioni al top, ma dovendo investire un quantitativo di denaro davvero ridottissimo.

La soluzione di cui vi parliamo è legata al modello UE55U8090FUXZT, si tratta di un televisore di ultima generazione da 55 pollici di diagonale, capace di raggiungere una risoluzione massima in 4K con processore Crystal. E’ un modello con design decisamente moderno, difatti le cornici sono sottilissime (quasi inesistenti), lo spessore è limitato, è la base di appoggio si dipana in due stand laterali posti verso gli angoli bassi del prodotto stesso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Al suo interno è possibile trovare tanta tecnologia, come OTS Lite & Adaptive Sound, ma anche il supporto all’HDR, SmartThings per avere una casa connessa a 360°, e molto altro ancora. Dimensionalmente il prodotto non presenta differenze particolari rispetto agli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 122,46 x 75,91 x 19,9 cm.

Correte subito sul canale Telegram @codiciscontotech e le nuove offerte Amazon, così potrete ricevere anche codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Amazon, l’offerta di oggi vi fa perdere la testa

Una delle migliori smart TV in circolazione in vendita a un prezzo veramente conveniente, difatti in questi giorni su Amazon, e solo al seguente link, potrete fare vostro il prodotto in questione con un investimento finale corrispondente di 344,41 euro (si parte da un listino di 499 euro). Andate subito su questo link per l’acquisto.

Il prodotto, anche se è praticamente superfluo ricordarlo, è perfettamente compatibile con lo standard del nuovo digitale terrestre (DVB-T2), viene spedito direttamente da Amazon (senza imballaggio, solo con la sua scatola), e oltretutto presenta la solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica.